Жигулев: «Спартак» не был сильнее «Краснодара» в этом сезоне. По потенциалу мы можем быть первыми»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев признался, что не увидел чемпионской игры от «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. Также россиянин подчеркнул, что его команда в ближайшее время способна выйти в лидеры чемпионата.

– «Краснодар» в очередной раз не борется за титул, а ходит вокруг да около. В чем причина?

– Мы молодой клуб, но в России уже считаемся «топом». Нужно работать дальше – и результат придет. По потенциалу «Краснодар» может быть на первом месте. Тот же «Спартак», с которым сыграли 2:2, не был сильнее нас. Проиграй мы 0:3 – вопросы бы отпали, а так и не скажешь, что играли против будущего чемпиона.

– Какую задачу ставили команде перед началом сезона?

– Важно попасть в еврокубки, чтобы собирать аншлаги на стадионе. Это основная цель. Конкретной задачи занять первую строчку или место в тройке не было.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на 18 очков.