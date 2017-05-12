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    Жигулев: «Спартак» не был сильнее «Краснодара» в этом сезоне. По потенциалу мы можем быть первыми»

    Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев признался, что не увидел чемпионской игры от «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. Также россиянин подчеркнул, что его команда в ближайшее время способна выйти в лидеры чемпионата.

    – «Краснодар» в очередной раз не борется за титул, а ходит вокруг да около. В чем причина?

    – Мы молодой клуб, но в России уже считаемся «топом». Нужно работать дальше – и результат придет. По потенциалу «Краснодар» может быть на первом месте. Тот же «Спартак», с которым сыграли 2:2, не был сильнее нас. Проиграй мы 0:3 – вопросы бы отпали, а так и не скажешь, что играли против будущего чемпиона.

    – Какую задачу ставили команде перед началом сезона?

    – Важно попасть в еврокубки, чтобы собирать аншлаги на стадионе. Это основная цель. Конкретной задачи занять первую строчку или место в тройке не было.

    В нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на 18 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.05.2017 12:28
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 мая 2017, 21:35

      Если бы Спартак не забил себе автогол,то Краснодар бы отсасывал как и в первом круге. Спартак чемпион,все слышали!!!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2017, 21:34

      -)))))))))))), Жигулёв, ты сначала попади в эти еврокубки!, потом возьми итоговую таблицу РФПЛ 16/17, одень очки и посмотри , что написано на первой её строчке!...могу предположить, что "Краснодар" ты там не увидишь))), тренируйся!

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 мая 2017, 19:25

      Да нет, по потенциалу вы сильнее Барсы......

      2
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      Рейтинг: +6909

      sochi-2013 12 мая 2017, 19:25

      А уж по "языком трепать", даже посильнее будете.
      Аншлаги на еврокубках дело прибыльное, но болельщики хотят видеть, как растет и развивается их команда!

      3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 мая 2017, 19:13

      надо играть, а не болтать и давать повод мясникам нос задирать, а то они забыли где 16 лет спартак был

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 12 мая 2017, 18:23

      Не сильнее вас? 2:0 в москве сгорели, а дома пенальти левый спас от поражения, заговорил жигулёнок, 4 место для начала защитите, а то займёте 6, ростов и терек уже рядом, потом будешь говорить, мы на шестом, но по игре чемпионы, клоун. Раньше были быками, а сейчас только болтуны одни, Смолов только всё понимает, понимает и молчит

      4
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > карасевщина 12 мая 2017, 21:37

      Всё в жизни бывает и Барселону с Баварией громят переодически и не только их.

      1
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 12 мая 2017, 18:19

      Ушел Кононов ушла и адекватность)) превращаются в зеныть, а такой хороший и крепкий клуб был краснодар(

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 18:11

      Вот если бы играли всегда так как Спартак в этом сезоне, то и были бы на их месте!

      2
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      Рейтинг: +444

      vshter76 12 мая 2017, 18:00

      Вспоминается: "На его месте должен был быть я"

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 мая 2017, 17:45

      Молодцы. Прогресс на лицо

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