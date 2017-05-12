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  • Жигулев: «Спартак» не был сильнее «Краснодара» в этом сезоне. По потенциалу мы можем быть первыми»

Жигулев: «Спартак» не был сильнее «Краснодара» в этом сезоне. По потенциалу мы можем быть первыми»

12 мая 2017, 12:28
48

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев признался, что не увидел чемпионской игры от «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. Также россиянин подчеркнул, что его команда в ближайшее время способна выйти в лидеры чемпионата.

– «Краснодар» в очередной раз не борется за титул, а ходит вокруг да около. В чем причина?

– Мы молодой клуб, но в России уже считаемся «топом». Нужно работать дальше – и результат придет. По потенциалу «Краснодар» может быть на первом месте. Тот же «Спартак», с которым сыграли 2:2, не был сильнее нас. Проиграй мы 0:3 – вопросы бы отпали, а так и не скажешь, что играли против будущего чемпиона.

– Какую задачу ставили команде перед началом сезона?

– Важно попасть в еврокубки, чтобы собирать аншлаги на стадионе. Это основная цель. Конкретной задачи занять первую строчку или место в тройке не было.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на 18 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Жигулев Илья
Комментарии (48)
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VVM1964
1494581641
ВЫ СНАЧАЛА В ЛЕ ВЫЙДИТЕ , А ПОТОМ ПРО ПОТЕНЦИАЛ ЗАИКАЙТЕСЬ .
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ВЛАДИВОСТОК
1494581904
Потенциал это хорошо ............но за потенциал не дают чемпионство .Выходите играйте , доказывайте на поле стадиона а так это всё пустой звук и не серьёзный разговор .
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turist82
1494582044
Только почему то у Спартака 20 побед, а у Краснодара - 11 ))) а так да, не сильнее ни разу
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oyabun
1494583791
Я сам краснодарец и конечно переживаю за команду родного города, хоть и болельщик Спартака. Объективно могу сказать что Краснодар провалил концовку сезона. В последних играх ничьи и поражения. И это при очень приличном составе и лучшем форварде России. И как мне кажется, это из-за недостаточно высокого класса нынешнего тренера Краснодара. Какое то время Шалимов еще выезжал на багаже Кононова, но сейчас уже все растерял. Так что не быть Краснодару в ТОПе, пока не поменяет тренера.
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Krasnodar 123
1494584570
Ты дружище меньше языком трепи! Команда пока без хребта и стойкого характера,ничейных результатов как у собаки блох! Со Спартаком вничью скотали,чем тут гордиться, дома надо побеждать всех и всегда! С Анжи и Оренбургом тоже ничья тогда эти команды не слабее Краснодара! Думай что мелеш и работай больше и с Шалимовым Краснодар идет в тупик- это видно всем!
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ufos73
1494587885
Ага а жигуль ни чем не уступает мерсу, то же едет )))))
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Atom2020
1494588173
Да если вас всех Жигулевых и прочих послушать, то Спартак в нынешнем сезоне никого не сильней ... но почему-то лидирует с большим отрывом ... чудеса да и только ... везение ... продажные судьи ... все что угодно ... только не признание собственной "кривоногости" и никчемности ...
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momwig_
1494592120
Илья Жигулев: "Их было 5, нас - 25... Дрались, дрались, пока не сравнялись. Бросились бежать. Ох, мы б им наваляли, если б они нас догнали!"
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Вадим 1972
1494598587
Сыграли дома со СПАРТАКОМ 2 : 2 и всё сразу стали не слабее. А что в гостях СПАРТАКУ 0 : 2 проиграли можно уже и не вспоминать ! Турнирная таблица показывает кто и на что способен !!!
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NEON-SM
1494602634
Не сильнее вас? 2:0 в москве сгорели, а дома пенальти левый спас от поражения, заговорил жигулёнок, 4 место для начала защитите, а то займёте 6, ростов и терек уже рядом, потом будешь говорить, мы на шестом, но по игре чемпионы, клоун. Раньше были быками, а сейчас только болтуны одни, Смолов только всё понимает, понимает и молчит
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