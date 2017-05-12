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  • Промес останется в «Спартаке», если не получит предложения от топ-клуба из Европы

Промес останется в «Спартаке», если не получит предложения от топ-клуба из Европы

12 мая 2017, 10:42
13

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ждет предложений от европейских топ-клубов. В случае, если ближайшим летом такого предложения не поступит, то голландец готов продолжить выступление в составе в московского клуба.

Главный критерий будет то, чтобы новая команда участвовала в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также являлась лидером своего чемпионата.

В текущем сезоне он провел в составе «Спартака» в Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (13)
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oyabun
1494575661
То есть Промес рассчитывает на команду уровня Баварии, Реала и Ювентуса? Нормальные такие мечты, конечно, и к этому надо стремиться, но сейчас точно пока не его уровень.
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Алекc
1494575962
оставайся Антоха. ты нам нужен
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Chernyi Lis
1494577232
останется..для них он обычный середняк..
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OfaZavr
1494577266
Топ-клубам он навряд ли интересен будет. Надо себя со Спартаком сначала в ЛЧ показать.
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filosof sparty
1494579258
#НЕОТДАДИМАНТОХУ
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Д Альбертини
1494581991
Его право. Если соберется уходить, то только и останется сказать спасибо за игру и пожелать успехов в новой команде
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EVGEN13RUS
1494585121
Высокий критерий, нужен ли он таким клубам, играй уж в Спартаке, и лига чемпионов тебе и лидер чемпионата
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Snek
1494594253
Если только на скамейку топ-клубу, как тот же Думбия или Красич, после чемпионата России по-другому никак.
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Decorhome
1494604162
Хотелось бы на него посмотреть в составе Спартака в следующем году и в ЛЧ
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RedGreenHooligan
1494613401
Ливер заберет...
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