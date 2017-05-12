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    Промес останется в «Спартаке», если не получит предложения от топ-клуба из Европы

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ждет предложений от европейских топ-клубов. В случае, если ближайшим летом такого предложения не поступит, то голландец готов продолжить выступление в составе в московского клуба.

    Главный критерий будет то, чтобы новая команда участвовала в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также являлась лидером своего чемпионата.

    В текущем сезоне он провел в составе «Спартака» в Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2017 10:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 12 мая 2017, 21:23

      Ливер заберет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 > RedGreenHooligan 13 мая 2017, 09:31

      Ливерпуль не лидер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > SeniorMoroz91 13 мая 2017, 11:21

      Лидер не ознчает, что в стан именно победителей! а Ливер при клопе показывает ту игру, в которую Промес очень легко вольется + команда на 90% попадает в ЛЧ и на следующий сезон будет претендовать ан победу в АПЛ, если будут набирать очки с середняками, а не только громить клубы первой пятерки... Ливерпуль в этом сезоне лучшая команда если брать очные встречи команд 1-7 мест! все предпосылки для перехода есть! Клоп выведет Ливер на новый уровень и в ближайшие 2-3 года они добьются таки успеха!

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 мая 2017, 18:49

      Хотелось бы на него посмотреть в составе Спартака в следующем году и в ЛЧ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 12 мая 2017, 16:04

      Если только на скамейку топ-клубу, как тот же Думбия или Красич, после чемпионата России по-другому никак.

      2
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 12 мая 2017, 13:32

      Высокий критерий, нужен ли он таким клубам, играй уж в Спартаке, и лига чемпионов тебе и лидер чемпионата

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 12:39

      Его право. Если соберется уходить, то только и останется сказать спасибо за игру и пожелать успехов в новой команде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 мая 2017, 11:54

      #НЕОТДАДИМАНТОХУ

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 11:21

      Топ-клубам он навряд ли интересен будет. Надо себя со Спартаком сначала в ЛЧ показать.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 мая 2017, 11:20

      останется..для них он обычный середняк..

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      Рейтинг: +100671

      zigbert 12 мая 2017, 11:14

      Все зависит от его самого.

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 12 мая 2017, 10:59

      оставайся Антоха. ты нам нужен

      3
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