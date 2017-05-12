Промес останется в «Спартаке», если не получит предложения от топ-клуба из Европы

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ждет предложений от европейских топ-клубов. В случае, если ближайшим летом такого предложения не поступит, то голландец готов продолжить выступление в составе в московского клуба.

Главный критерий будет то, чтобы новая команда участвовала в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также являлась лидером своего чемпионата.

В текущем сезоне он провел в составе «Спартака» в Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.