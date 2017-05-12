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Украина может остаться без трансляций ЧМ-2018

12 мая 2017, 09:15
61

Национальная телерадиокомпания Украины может отказаться от трансляции матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», – приводит слова главы Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании «Телекритика».

Сборная Украины после пяти матчей отборочного турнира ЧМ-2018 занимает третье место в своей группе. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина
Комментарии (61)
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Aston
1494570237
Хах,так вас тут никто и не ждет)))удивили)))
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pegas1276
1494571050
«Дай бог, Украина не попадет» - во патриот, а где "слава украине" ... )))
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Andrering87
1494571950
да мне как то по боку....будут, не будут смотреть хохлы ЧМ, эта информация не интересна и это проблемы ихние...а вот будут ли у нас транслировать вот это беспокоит.... а если не поедут, так это хорошо, вас не ждут тут....
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STAFOR13
1494573859
«Дай бог, Украина не попадет», – приводит слова главы Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании «Телекритика». Она и так не попадёт, просто сливаются сейчас, понимаю что Хорваты выйдут с 1го места, а за второе будут бороться Турция и Исландия та самая, которая влюбила в себя болельщиков на ЧЕ, насчёт показа ЧМ нам беспокоиться нет смысла, так как покупать трансляции они должны у ФИФА, они то своему народу опять дерьмо делают, а думаю что нам...
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multiscan
1494576394
Их идиотский ответ на наш идиотизм с "Евровидением".
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АртурZaСМ
1494576492
Хохлы такие смешные. Хотят позлить Россию, а в итоге оставят с х..м своих болельщиков...
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порт
1494576497
Да пох. на них. Пусть Евровидение смотрят.
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mauxa
1494580112
уже где то была шутка.. а может и не шутка... " ФСУ предложила России принять участие в Евровидении по Skype, на что ФСБ России предложила Украине принять участие в ЧМ 2018 по PlayStation"
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Protosser
1494585429
Прямо, вот ты накажешь ВСЮ РОССИЮ. Будем рыдать тут от того, что всякие дебилы оставляют украинских болельщиков без праздника..
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subbotaspartak
1494593974
Что есть силы Пытаются доказать, что они дебилы.
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