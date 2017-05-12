Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Украина может остаться без трансляций ЧМ-2018

    Национальная телерадиокомпания Украины может отказаться от трансляции матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

    «В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», – приводит слова главы Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании «Телекритика».

    Сборная Украины после пяти матчей отборочного турнира ЧМ-2018 занимает третье место в своей группе. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2017 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 29 мая 2017, 19:17

      ну как и говорили... Россия в Евровидении участвует через скайп, а Украина на ЧМ через плэйстэйшен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 24 мая 2017, 15:44

      Ну всё правильно ,ВК,ОК,и Яндекс,уже запретили,теперрь,ЧМ не покажут,,,,а если дальше так пойдёт,,,то скоро господин Порошенко будит говорить какой бумагой попу подтирать,не дай бог Российская попадётся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 19 мая 2017, 12:34

      самый главный момент, что у Украины просто нет денег на покупку прав трансляции ЧМ, но народу не скажешь, что всё уже украдено до них, отмазка мол, москали они ж агрессоры и оккупанты мы не будем их ЧМ транслировать. А по истине то, сборная России там сыграет три матча и вылетит, а играть будут топовые мировые команды, на ЧМе это будут смотреть, причём тут Россия вообще? Не показывай матчи с ней, всё равно там ничего интересного не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 17 мая 2017, 11:03

      Ума то нету!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 17 мая 2017, 01:08

      А там же теперь только дебилы останутся, националисты, старики и бомжы под авторитарной властью нацистов-демократов. Свободный же вывоз народа из страны безвизовый объявили, все умные, а так же зашуганные, с удовольствием уедут на заработки в какую-нибудь свободную страну. Так что верно талдычит - транслировать ЧМ там смысла нет никакого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 мая 2017, 15:59

      Что есть силы
      Пытаются доказать, что они дебилы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > subbotaspartak 16 мая 2017, 23:36

      Главное, что у них это здорово получается!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 12 мая 2017, 13:37

      Прямо, вот ты накажешь ВСЮ РОССИЮ.
      Будем рыдать тут от того, что всякие дебилы оставляют украинских болельщиков без праздника..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 12 мая 2017, 13:35

      Да хер с вами, все руководство с мягким мозгом..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 12 мая 2017, 13:08

      Причем здесь РФ? разве не FIFA занимается продажей трансляций?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 мая 2017, 12:57

      Да не надо вообще такие новости глупые выкладывать....очередной урод хочет засветится . На такую мерзость внимания не надо обращать .

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11