«МЮ» потеряет более 85 миллионов в случае непопадания в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» не досчитается более 85 миллионов фунтов стерлингов в том случае, если по окончании нынешнего сезона клуб не попадет в Лигу чемпионов.

Сообщается, что 65 миллионов из этой суммы составляет доход от прав на трансляцию и призовые от УЕФА. Еще 20 миллионов «красные дьяволы» потеряют по контракту с компанией adidas.

За три тура до конца сезона «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки, которая дает право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на четыре очка.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» может попасть в ЛЧ благодаря победе в Лиге Европы.