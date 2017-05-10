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    «МЮ» потеряет более 85 миллионов в случае непопадания в Лигу чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» не досчитается более 85 миллионов фунтов стерлингов в том случае, если по окончании нынешнего сезона клуб не попадет в Лигу чемпионов.

    Сообщается, что 65 миллионов из этой суммы составляет доход от прав на трансляцию и призовые от УЕФА. Еще 20 миллионов «красные дьяволы» потеряют по контракту с компанией adidas.

    За три тура до конца сезона «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки, которая дает право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на четыре очка.

    Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» может попасть в ЛЧ благодаря победе в Лиге Европы.

    Источник: Daily Mail

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    10.05.2017 17:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 13 мая 2017, 09:47

      Кому Кому но уж МЮ точно не обеднеют. Своих денег немерено.

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 11 мая 2017, 23:39

      через остров пусть выходят с соответствующего места просто увидеть бы победку над шпорами.

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 11 мая 2017, 23:35

      пусть лучше будут в лч ,не в финансах дело , а скорей на перспективу.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 мая 2017, 20:24

      ЛЕ берите ребята,забейте на АПЛ в этом сезоне уже ё ма ё)))верим в вас!!!

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 мая 2017, 18:33

      что такое 85 лямов для такого клуба. Однако тоже не приятно. Думаю, ворвутся.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 мая 2017, 18:23

      Да ладно​, лигу Европы возьмут без проблем

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 17:48

      С Сельтой МЮ справится . А вот в финале - у меня есть сомнения . Что Лион , что Аякс (скорее всего) - не предсказуемы . В отличие от МЮ , тем более в отсутствие Ирбы . Мб в самом деле еще потратить год на создание команды, с сегодняшней в ЛЧ делать нечего .

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 мая 2017, 17:12

      Из-за какого-нибудь дурацкого гола, например в ответке с Сельтой, можно потерять столько денег...

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 10 мая 2017, 17:02

      С такой игрой в лч делать нечего, лучше еще сезон на подготовку потратить

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > kostyandr 10 мая 2017, 17:06

      спартаку есть что делать в лч?)

      3
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      Рейтинг: +118

      kostyandr > Тони Монтана Б 10 мая 2017, 18:56

      Понимаешь в чем дело... Уровень Спартака это 3е место в группе лч - это норма, а такой клуб как МЮ должен стабильно в 1/2 выходить, так что по мне Спартак свою позицию может занять, а вот МЮ навряд ли

      0
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      Рейтинг: +30

      JoiS > kostyandr 11 мая 2017, 17:05

      Не серьезно судить по текущему сезону...
      Следующий сезон может быть явно противоположным, и это вполне нормально..

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