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  • «МЮ» потеряет более 85 миллионов в случае непопадания в Лигу чемпионов

«МЮ» потеряет более 85 миллионов в случае непопадания в Лигу чемпионов

10 мая 2017, 17:00
13

«Манчестер Юнайтед» не досчитается более 85 миллионов фунтов стерлингов в том случае, если по окончании нынешнего сезона клуб не попадет в Лигу чемпионов.

Сообщается, что 65 миллионов из этой суммы составляет доход от прав на трансляцию и призовые от УЕФА. Еще 20 миллионов «красные дьяволы» потеряют по контракту с компанией adidas.

За три тура до конца сезона «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки, которая дает право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на четыре очка.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» может попасть в ЛЧ благодаря победе в Лиге Европы.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (13)
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kostyandr
1494424961
С такой игрой в лч делать нечего, лучше еще сезон на подготовку потратить
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dok66
1494427722
С Сельтой МЮ справится . А вот в финале - у меня есть сомнения . Что Лион , что Аякс (скорее всего) - не предсказуемы . В отличие от МЮ , тем более в отсутствие Ирбы . Мб в самом деле еще потратить год на создание команды, с сегодняшней в ЛЧ делать нечего .
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alex kidn
1494429782
Да ладно​, лигу Европы возьмут без проблем
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BoltCX
1494430394
что такое 85 лямов для такого клуба. Однако тоже не приятно. Думаю, ворвутся.
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MU-fanatic
1494437093
ЛЕ берите ребята,забейте на АПЛ в этом сезоне уже ё ма ё)))верим в вас!!!
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bambanera95
1494534958
пусть лучше будут в лч ,не в финансах дело , а скорей на перспективу.
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bambanera95
1494535178
через остров пусть выходят с соответствующего места просто увидеть бы победку над шпорами.
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16 DeN
1494658072
Кому Кому но уж МЮ точно не обеднеют. Своих денег немерено.
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