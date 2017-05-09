Последний домашний матч сезона «Зенит» сыграет на «Петровском»

Последний домашний матч «Зенита», который сине-бело-голубые проведут в рамках 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром», будет сыгран на стадионе «Петровский». Такое решение было принято из-за проблемы с логистикой, возникших у команды, когда она добиралась на арену «Санкт-Петербург» на предыдущую встречу с «Тереком» (0:1).

Сообщается, что тренерам даже приходилось выходить из автобуса для регулирования движения, затрудненного пробками. Основной же причиной остается состояние газона нового стадиона, который уже не раз подвергался критике как со стороны самих питерцев, так и их соперников.

Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в среду, 17 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.