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    Последний домашний матч сезона «Зенит» сыграет на «Петровском»

    Последний домашний матч «Зенита», который сине-бело-голубые проведут в рамках 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром», будет сыгран на стадионе «Петровский». Такое решение было принято из-за проблемы с логистикой, возникших у команды, когда она добиралась на арену «Санкт-Петербург» на предыдущую встречу с «Тереком» (0:1).

    Сообщается, что тренерам даже приходилось выходить из автобуса для регулирования движения, затрудненного пробками. Основной же причиной остается состояние газона нового стадиона, который уже не раз подвергался критике как со стороны самих питерцев, так и их соперников.

    Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в среду, 17 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.05.2017 16:18
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 мая 2017, 13:35

      Ещё никто ничего не решил...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 9 мая 2017, 22:02

      Проклятье-арена...Интересно, а на стадии проектирование они это не просчитывали? И как в дальнейшем будут выходить из ситуации...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 мая 2017, 20:18

      Клоуны!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 мая 2017, 19:05

      А как будут рады
      Конфедераты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 мая 2017, 18:57

      еще 50 млрд на устранение недоделок!!!

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 18:46

      Удачи вам Зенит и зацепиться за Лигу Чемпионов!!!!!!!!!1 Мы не злые как вы,господа,все как есть -Спартак сильнейший на данный момент

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 9 мая 2017, 18:38

      Позориться перед гостями не хотят поле то г****о

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 9 мая 2017, 18:21

      Арена "Санкт-Петербург" 48-ми миллиардное позорище чудесного и славного города. Через месяц КК, а стадион не готов, хотя некоторые уже отчитались. Плевок в душу питерцев и россиян. Вонючее, продажное чиновничество во главе с Мудко рулит. Где наша доблестная прокуратура, не пора ли уже призвать супер-строителей этого бездарного сооружения к ответственности???

      6
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > polt 9 мая 2017, 20:19

      Во главе с Путиным вообще-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 9 мая 2017, 18:16

      Зря!!!Как же теперь отмазываться будут за плохую игру?

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 мая 2017, 18:02

      Причину могли и поправдоподобней придумать.

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