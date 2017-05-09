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  • Последний домашний матч сезона «Зенит» сыграет на «Петровском»

Последний домашний матч сезона «Зенит» сыграет на «Петровском»

9 мая 2017, 16:18
30

Последний домашний матч «Зенита», который сине-бело-голубые проведут в рамках 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром», будет сыгран на стадионе «Петровский». Такое решение было принято из-за проблемы с логистикой, возникших у команды, когда она добиралась на арену «Санкт-Петербург» на предыдущую встречу с «Тереком» (0:1).

Сообщается, что тренерам даже приходилось выходить из автобуса для регулирования движения, затрудненного пробками. Основной же причиной остается состояние газона нового стадиона, который уже не раз подвергался критике как со стороны самих питерцев, так и их соперников.

Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в среду, 17 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (30)
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EFR
1494336472
цирк!!!позор!!!
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Nevsky_RU
1494336662
это пиздец))) и смешно и грустно...
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Джой
1494337761
Как надоели эти воры. Что происходит с тобой Питер?
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a_who
1494339129
Картоху на поле еще не посадили ?
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семёнычев
1494339275
Есть старый фильм " Бандитский Петербург",в котором есть такой эпизод,где Адвокат Челищев общается с дельцом по кличке " Джин"... Так этот Джин НА БУМАГЕ строил дома, заселял их,обнаруживал просадку фундамента и сносил дом,расселяя жильцов...
Вопрос: Зачем было строить стадион, если схема Джина лучше????
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kykyi
1494340020
" Тренеры регулировали дорожное движение в пробках". У меня три вопроса. 1 Что в Питере нет ГАИшников? 2 Участники дорожного движения подчинялись требованиям тренеров или посылали их куда подальше? 3 Когда нам перестанут нагло врать? Требуется достроить стадион, отремонтировать, не заполняются трибуны? Так и скажите, хватит врать и воровать. Они нас просто держат за лохов!
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zarsm
1494340292
Снесите это недоразумение под названием крестовский
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семёнычев
1494341511
Какой красавец- стадион построил Галицкий и какое убожество сотворила Матвиенко с компанией((
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Амба Нагорск
1494341703
На лето завезти навоза и заняться фермерством
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polt
1494343307
Арена "Санкт-Петербург" 48-ми миллиардное позорище чудесного и славного города. Через месяц КК, а стадион не готов, хотя некоторые уже отчитались. Плевок в душу питерцев и россиян. Вонючее, продажное чиновничество во главе с Мудко рулит. Где наша доблестная прокуратура, не пора ли уже призвать супер-строителей этого бездарного сооружения к ответственности???
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