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    Зидан: «В матче с «Атлетико» Реал» ждет серьезная проверка»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился наблюдениями от матча 36-го тура Примеры с «Гранадой», в котором мадридская команда одержала крупную победу со счетом 4:0. Также французский специалист отметил, что теперь его подопечных ожидает важная встреча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    «Теперь мы можем сосредоточиться на ответной игре с «Атлетико». Матч в среду станет для нас куда более серьезным испытанием, чем встреча с «Гранадой».

    «Реалу» осталось провести три финала в чемпионате Испании. Продолжаем двигаться дальше и думаем только о победах», – сказал Зидан.

    Матч «Атлетико» – «Реал» пройдет 10 мая и начнется в 21:45 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

    Источник: Marca

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    07.05.2017 08:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 мая 2017, 12:49

      Пусть проиграет,концовка интереснее будет,кто станет чемпионом?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:43

      просто не проиграйте и всё, атлетико вообще мало забивает, идите и гол забейте, а им 5 штук уж не отыграть

      0
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      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > NEON-SM 9 мая 2017, 09:13

      3 тоже не по силам Атлетов .

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