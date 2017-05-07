Зидан: «В матче с «Атлетико» Реал» ждет серьезная проверка»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился наблюдениями от матча 36-го тура Примеры с «Гранадой», в котором мадридская команда одержала крупную победу со счетом 4:0. Также французский специалист отметил, что теперь его подопечных ожидает важная встреча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Теперь мы можем сосредоточиться на ответной игре с «Атлетико». Матч в среду станет для нас куда более серьезным испытанием, чем встреча с «Гранадой».

«Реалу» осталось провести три финала в чемпионате Испании. Продолжаем двигаться дальше и думаем только о победах», – сказал Зидан.

Матч «Атлетико» – «Реал» пройдет 10 мая и начнется в 21:45 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.