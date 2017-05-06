«Милан» намерен заполучить Калинича

«Милан» намерен приобрести форварда «Фиорентины» Николу Калинича.

29-летний игрок был близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в январе, однако в итоге все же не захотел продолжать карьеру в Поднебесной.

Сообщается, что несмотря на отступные в размере 50 миллионов евро, «фиалки» будут готовы отпустить хорвата 35 миллионов.

В нынешнем сезоне Калинич забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи в 39-ти матчах. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2019 года.