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    Орлов: «Урал» – нервная команда. Она такой была и в матче с «Зенитом»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов назвал «Урал» нервной командой после драки игроков екатеринбургского в концовке финального матча Кубка России против «Локомотива» (0:2). По словам журналиста, «шмели» действовали нервно и в матче РФПЛ против «Зенита» (0:2).

    Напомним, в результате драки в финале Кубка России судья удалил с поля сразу четырех футболистов.

    – Вот эта история в кубковом финале между «Локомотивом» и «Уралом»… «Урал» – нервная команда. Она нервная была, кстати, и в матче с «Зенитом». Зачем Павлюченко полез там на судью с кулаками? Остался бы «Урал» вдесятером, они, может, еще лучше бы сыграли, чем с Павлюченко. А он подвел команду. Сейчас закончился матч, и он еще после там в раздевалке…

    – Матом покрыл Ари.

    – Да, нехорошо. В принципе, правильно сказал Юрий Палыч Семин, что сейчас лучше бы закрыть это дело. Но какие-то будут санкции. Дисквалификации они точно получат, причем большие, но на кубковые матчи.

    – Что эта за драка-то была, откуда она взялась?

    – Это нервы, конечно. Наверняка футболисты хотели победить. Плюс, конечно, у них были большие премиальные. Хотелось войти в Европу. Мотивация была большая со всех сторон. И моральная, и поддержка болельщиков. Представляете, если б «Урал» выиграл впервые в истории… Там же много болельщиков футбольных

    Источник: «Эхо Москвы»

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    05.05.2017 19:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2017, 09:44

      Тебя Орлов не спросили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 6 мая 2017, 01:30

      Дедушке на пенсию давно пора!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 мая 2017, 01:09

      Да успокоишься ты когда нибудь? Козел старый... Все ровно "Спартак" чемпион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 5 мая 2017, 22:49

      Будущее Орлова - печально. Забвение.
      Худший рейтинг на МАТЧ ТВ.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 22:06

      Нервная? Да с таким судейством как с вами было-психом станешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 5 мая 2017, 19:51

      я тоже нервным стал когда твои комментарии в этом матче слушал

      2
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 5 мая 2017, 19:48

      Источник-:"Зинит"-мерзкая команда.Она такой была и в матче с "Уралом".

      2
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