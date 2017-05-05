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  • Орлов: «Урал» – нервная команда. Она такой была и в матче с «Зенитом»

Орлов: «Урал» – нервная команда. Она такой была и в матче с «Зенитом»

5 мая 2017, 19:17
7

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов назвал «Урал» нервной командой после драки игроков екатеринбургского в концовке финального матча Кубка России против «Локомотива» (0:2). По словам журналиста, «шмели» действовали нервно и в матче РФПЛ против «Зенита» (0:2).

Напомним, в результате драки в финале Кубка России судья удалил с поля сразу четырех футболистов.

– Вот эта история в кубковом финале между «Локомотивом» и «Уралом»… «Урал» – нервная команда. Она нервная была, кстати, и в матче с «Зенитом». Зачем Павлюченко полез там на судью с кулаками? Остался бы «Урал» вдесятером, они, может, еще лучше бы сыграли, чем с Павлюченко. А он подвел команду. Сейчас закончился матч, и он еще после там в раздевалке…

– Матом покрыл Ари.

– Да, нехорошо. В принципе, правильно сказал Юрий Палыч Семин, что сейчас лучше бы закрыть это дело. Но какие-то будут санкции. Дисквалификации они точно получат, причем большие, но на кубковые матчи.

– Что эта за драка-то была, откуда она взялась?

– Это нервы, конечно. Наверняка футболисты хотели победить. Плюс, конечно, у них были большие премиальные. Хотелось войти в Европу. Мотивация была большая со всех сторон. И моральная, и поддержка болельщиков. Представляете, если б «Урал» выиграл впервые в истории… Там же много болельщиков футбольных

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Доброе Зло.
1494002918
Источник-:"Зинит"-мерзкая команда.Она такой была и в матче с "Уралом".
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евгений сергеевичч
1494003108
я тоже нервным стал когда твои комментарии в этом матче слушал
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Диктор
1494011174
Нервная? Да с таким судейством как с вами было-психом станешь.
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Taps
1494013762
Будущее Орлова - печально. Забвение. Худший рейтинг на МАТЧ ТВ.
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dzhanavar
1494022153
Да успокоишься ты когда нибудь? Козел старый... Все ровно "Спартак" чемпион!
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Wagarti
1494023424
Дедушке на пенсию давно пора!
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OfaZavr
1494053087
Тебя Орлов не спросили.
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