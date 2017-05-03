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    Экс-капитан «Лиона» Жуниньо: «В полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико» был похож на «Арсенал»

    Бывший футболист «Лиона» Жуниньо Пернамбукану прокомментировал выступление «Атлетико» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Реала» (0:3).

    «Первый раз вижу, чтобы игроки «Атлетико» были недостаточно агрессивны и вели себя не как воины. На данной стадии турнира такое не прощается. Ситуация напоминает «Арсенал», – написал бразилец в Твиттер.

    В матче на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Диего Симеоне нанесли только один удар в створ ворот Кейлора Наваса.

    Ответная встреча состоится 10-го мая.

    Источник: Twitter

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    03.05.2017 01:09
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