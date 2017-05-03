Экс-капитан «Лиона» Жуниньо: «В полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико» был похож на «Арсенал»

Бывший футболист «Лиона» Жуниньо Пернамбукану прокомментировал выступление «Атлетико» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Реала» (0:3).

«Первый раз вижу, чтобы игроки «Атлетико» были недостаточно агрессивны и вели себя не как воины. На данной стадии турнира такое не прощается. Ситуация напоминает «Арсенал», – написал бразилец в Твиттер.

В матче на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Диего Симеоне нанесли только один удар в створ ворот Кейлора Наваса.

Ответная встреча состоится 10-го мая.