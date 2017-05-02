Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко заявил, что необходимо найти баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛ

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что необходимо найти баланс между зарубежными и российским игроками в РФПЛ. По его мнению, это поможет российским клубам стать более конкурентоспособными в европейских турнирах.

    Напомним, что на данный момент в Премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме «6+5» (шесть иностранцев и пять россиян на поле). Как ранее неоднократно сообщалось, после чемпионата мира-2018 он может быть изменен на «10+15» в заявке клуба (без ограничения на поле).

    «Конечно, можно купить пять сильных легионеров и выиграть чемпионат России, но надо найти баланс, чтобы мы были конкурентоспособны в Европе. Мы видим, как извилистый путь прошли Роман Зобнин, Виктор Васин. Шанс (закрепиться в основном составе клуба) невелик, ведь привозят игроков из других сборных. И мы должны поддерживать наших игроков определенными мерами, в том числе обязывать клубы иметь в составах доморощенных игроков моложе 23 лет», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 мая 2017, 02:17

      Отменить его давно надо... Мертворожденный проект изначально... Посмотрите на последние составы в играх у Мансити, Челси, Ромы...и др. и ничего, живут люди)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 2 мая 2017, 22:27

      Пусть лучше сам Леонтич сбалансируется на новое рабочее место... После Словаков он меня ранил, после Уэльса убил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 2 мая 2017, 19:38

      Вперед спартак!
      Мутко - дурак)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 2 мая 2017, 19:22

      Ну да ... вырастить конкурентоспособных игроков, опекая их как семь нянек и подтирая за каждым сопли - это, конечно, самый правильный путь ... Отмените уже нафиг этот лимит ... пусть всякие Дзюбы и Кокорины доказывают, что они лучше негров ... и зарплату им платят не за "паспорт", а за игру ... а иначе получаются "прямоногие" деревья, не умеющие мяч пинать, да еще с таким гонором, что хочется им в рожу плюнуть ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Atom2020 3 мая 2017, 02:18

      Поддерживаю) выше написал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 19:21

      И мы должны поддерживать наших игроков определенными мерами, в том числе обязывать клубы иметь в составах доморощенных игроков моложе 23 лет - не хотят играть, если на их место нигера покупают, и пора отменять лимит захочет бабла или в сборною заиграют сразу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 2 мая 2017, 19:15

      НаМУДИть опять хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 2 мая 2017, 19:15

      Да. Зачем, вообще, нужен лимит? Но, видимо, клубов заканчиваются, что бы платить всяким Кокориным, вот и решили убрать лимит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11