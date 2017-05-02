Мутко заявил, что необходимо найти баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛ

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что необходимо найти баланс между зарубежными и российским игроками в РФПЛ. По его мнению, это поможет российским клубам стать более конкурентоспособными в европейских турнирах.

Напомним, что на данный момент в Премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме «6+5» (шесть иностранцев и пять россиян на поле). Как ранее неоднократно сообщалось, после чемпионата мира-2018 он может быть изменен на «10+15» в заявке клуба (без ограничения на поле).

«Конечно, можно купить пять сильных легионеров и выиграть чемпионат России, но надо найти баланс, чтобы мы были конкурентоспособны в Европе. Мы видим, как извилистый путь прошли Роман Зобнин, Виктор Васин. Шанс (закрепиться в основном составе клуба) невелик, ведь привозят игроков из других сборных. И мы должны поддерживать наших игроков определенными мерами, в том числе обязывать клубы иметь в составах доморощенных игроков моложе 23 лет», – сказал Мутко.