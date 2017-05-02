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  • Мутко заявил, что необходимо найти баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛ

Мутко заявил, что необходимо найти баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛ

2 мая 2017, 18:59
8

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что необходимо найти баланс между зарубежными и российским игроками в РФПЛ. По его мнению, это поможет российским клубам стать более конкурентоспособными в европейских турнирах.

Напомним, что на данный момент в Премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме «6+5» (шесть иностранцев и пять россиян на поле). Как ранее неоднократно сообщалось, после чемпионата мира-2018 он может быть изменен на «10+15» в заявке клуба (без ограничения на поле).

«Конечно, можно купить пять сильных легионеров и выиграть чемпионат России, но надо найти баланс, чтобы мы были конкурентоспособны в Европе. Мы видим, как извилистый путь прошли Роман Зобнин, Виктор Васин. Шанс (закрепиться в основном составе клуба) невелик, ведь привозят игроков из других сборных. И мы должны поддерживать наших игроков определенными мерами, в том числе обязывать клубы иметь в составах доморощенных игроков моложе 23 лет», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (8)
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bafor
1493741731
Да. Зачем, вообще, нужен лимит? Но, видимо, клубов заканчиваются, что бы платить всяким Кокориным, вот и решили убрать лимит.
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chegaev88
1493741759
НаМУДИть опять хочет
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L.A.
1493742092
И мы должны поддерживать наших игроков определенными мерами, в том числе обязывать клубы иметь в составах доморощенных игроков моложе 23 лет - не хотят играть, если на их место нигера покупают, и пора отменять лимит захочет бабла или в сборною заиграют сразу
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Atom2020
1493742160
Ну да ... вырастить конкурентоспособных игроков, опекая их как семь нянек и подтирая за каждым сопли - это, конечно, самый правильный путь ... Отмените уже нафиг этот лимит ... пусть всякие Дзюбы и Кокорины доказывают, что они лучше негров ... и зарплату им платят не за "паспорт", а за игру ... а иначе получаются "прямоногие" деревья, не умеющие мяч пинать, да еще с таким гонором, что хочется им в рожу плюнуть ...
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Чеба
1493743129
Вперед спартак! Мутко - дурак)
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Проекция LADA Priora Coup
1493753238
Пусть лучше сам Леонтич сбалансируется на новое рабочее место... После Словаков он меня ранил, после Уэльса убил
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zlobny_zenitos
1493767034
Отменить его давно надо... Мертворожденный проект изначально... Посмотрите на последние составы в играх у Мансити, Челси, Ромы...и др. и ничего, живут люди)))
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