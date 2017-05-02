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    Конте хочет видеть Соареша в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть в рядах синих правого защитника «Саутгемптона» Седрика Соареша.

    По информации источника, укрепление флангов обороны является приоритетом для итальянского специалиста, поскольку он не слишком доволен игроками, выступающими ныне на этих позициях.

    Отмечается, что португалец обладает необходимым Конте качествами и при этом уже полностью адаптирован к английскому футболу.

    Нынешнее соглашение Соареша со «святыми» рассчитано до июня 2020 года. В текущем сезоне он провел 30 поединков, отметившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

    Источник: A Bola

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    02.05.2017 13:53
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