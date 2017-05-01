Тренер вратарей «Ростова» не видит Медведева в сборной России

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов оценил шансы голкипера своей команды Никиты Медведева на попадание в состав сборной России. По его словам, сейчас в этой линии в национальной команде достаточно высокая конкуренция. Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Амкар» завершился со счетом 1:0.

– В последнее время много вратарей в РФПЛ демонстрируют качественную игру – Артем Ребров, Саша Беленов. Поэтому, кандидатов в сборную в России много и получить вызов туда не настолько просто. Акинфеев сейчас номер один, нужно только определить второго и третьего вратаря. Вообще, я рад, что Медведев показывает надежную игру. Дай Бог, чтобы так продолжалось. Конечно, у него еще будут падения. Но главное, чтобы он улучшал свое мастерство после этих ошибок.

– У Никиты есть слабые места?

– Они имеются у каждого голкипера. Не скажу вам, однако, Медведев о них знает, работает над такими компонентами.

– Успехи могут привести к звездной болезни. Это относится к Никите?

– В нашей команде особенно не возвысишься. мы -тренеры, да и ребята все обсудим, подскажем.

– Вы по дружески обнимали Медведева после игры…

– Я очень рад за Никиту. Ему стоит понимать, что это только начало его жизни. Пока он ничего не достиг. История знает много вратарей, которые выступали хорошо, а затем пропадали. Главное, чтобы Медведев не оказался в их ряду.