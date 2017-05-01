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    Тренер вратарей «Ростова» не видит Медведева в сборной России

    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов оценил шансы голкипера своей команды Никиты Медведева на попадание в состав сборной России. По его словам, сейчас в этой линии в национальной команде достаточно высокая конкуренция. Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Амкар» завершился со счетом 1:0.

    – В последнее время много вратарей в РФПЛ демонстрируют качественную игру – Артем Ребров, Саша Беленов. Поэтому, кандидатов в сборную в России много и получить вызов туда не настолько просто. Акинфеев сейчас номер один, нужно только определить второго и третьего вратаря. Вообще, я рад, что Медведев показывает надежную игру. Дай Бог, чтобы так продолжалось. Конечно, у него еще будут падения. Но главное, чтобы он улучшал свое мастерство после этих ошибок.

    – У Никиты есть слабые места?

    – Они имеются у каждого голкипера. Не скажу вам, однако, Медведев о них знает, работает над такими компонентами.

    – Успехи могут привести к звездной болезни. Это относится к Никите?

    – В нашей команде особенно не возвысишься. мы -тренеры, да и ребята все обсудим, подскажем.

    – Вы по дружески обнимали Медведева после игры…

    – Я очень рад за Никиту. Ему стоит понимать, что это только начало его жизни. Пока он ничего не достиг. История знает много вратарей, которые выступали хорошо, а затем пропадали. Главное, чтобы Медведев не оказался в их ряду.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.05.2017 11:46
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 мая 2017, 09:51

      Ну и заголовок, меня аж передернуло, я думал это про клоуна нашей страны Димитрия Медведева

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 мая 2017, 20:24

      Извиняюсь,
      это случайно ,не сын Димаса ,правой руки Вована?

      0
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      Рейтинг: +36

      DRostov 2 мая 2017, 00:48

      Проверь Медведева таварником

      0
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      Рейтинг: +36

      DRostov 2 мая 2017, 00:43

      Акенфеев Лучший, Опытней Да. Ему в свое время дали шанс сыграть за сборную в 18 лет воспользовался. Сейчас что Медведев со Спартаком но 0 Игорь в колитку пускает. Медведев установил рекорд который держался 17 лет .,и не важна пречина защита, Кафанов, Бердыев.
      Мужик сделал заслужил сыграть хотя бы таворняк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 1 мая 2017, 15:47

      Случилось то, что случилось. Травма Джанаева, календарь, защитный стиль команды, везение вратаря, невезение нападающих и многое другое.
      Но это статистика - 952 минуты без пропущенных мячей. Вот и все и ничего более.
      Сборная России в 2000-х тоже как-то была в четверке (по-моему) рейтинга ФИФА, выигрывая множество товарищеских матчей, но в официальных матчах это не помогало.
      Сам Медведев не прочь был бы наверное играть в Манчестере или Реале, пропускать в каждом матче с пенальти или неберущиеся и все матчи выигрывать.
      Молодец, но не тот круче всех у кого серия длиннее :-))))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 мая 2017, 13:09

      У Медведева большие шансы в Европе, на него глаз положили европейские клубы....удачи Никита)))

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > a-rakhmatov 1 мая 2017, 14:46

      согласен.. лучше в европу рвануть

      0
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > a-rakhmatov 1 мая 2017, 20:40

      Интересно, кто положил?
      вот,Бог даст, сезон доиграет и коли ума не хватает, пусть идёт к тому, кто позовёт...
      даже при серии в 1000 минут и более, в будущем сезоне играть будет Джанаев....
      Никите ещё играть и играть, пока дорастёт хотя бы до Лунёва....
      сегодня кто-то написал очень правильно об этом, что "не было бы счастья, да несчастье помогло"
      хотя, сказать по правде, Никита здорово огорчил вчера пермяков, которые имели-таки прекрасную возможность посидеть на "поляне Нигматуллина".... один на один сыграл здорово....

      1
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 1 мая 2017, 12:32

      А чё не в сборную МИРА сразу?!?!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 1 мая 2017, 12:31

      Какая сборная? Чё за бред? Вы сначала посмотрите против каких команд были эти сухи матчи? Пздц, как придурки... Конечно же он молодец!!! Но я думаю Де Хеа, Буф, Кас и тд в ТАКОМ чемпе справились бы ни хуже!!! Если бы календарь был такой, Тот, Боро, Сток, Лестер, МЮ, Суонси, КП, Ливер, Саут, Бёрнли... То ДААААААА КРАСАВА!!!!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > _HiTi_MaN_ 1 мая 2017, 13:45

      Еб.ать ты загоняешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > _HiTi_MaN_ 1 мая 2017, 13:50

      ну дырофея же некоторые умники с Яшиным сравнивают,так почему бы Медведеву о сборной не погрезить?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Rorschach krym 1 мая 2017, 14:03

      Даунам не понять о чём суть ... Повторять не буду

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Каратель 1 мая 2017, 14:03

      Согласен

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      W/O N > _HiTi_MaN_ 1 мая 2017, 14:46

      Если бы у бабки был хуй, она была бы дедом. Так что не неси херню и учись читать дальше заголовка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > W/O N 1 мая 2017, 15:31

      Вот именно, ПОЧИТАЙ!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > _HiTi_MaN_ 2 мая 2017, 09:31

      дядя петя, ты дурак?
      Посмотри с кем были матчи, были ЦСКА, Спартак, Локомотив, Краснодар. Этого мало? Разговор идет о ЧР, причем тут Англия вообще? Че ты ее припутал?

      2
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      ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > justozavr 2 мая 2017, 11:55

      Для дебилов поясню, УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНАТА!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > _HiTi_MaN_ 2 мая 2017, 13:10

      Меня минусует жалкая дура Protosser.) МИНУСУЙ ПЕТУШОК, может из за этого твоя чмошная жизнь станет лучше))))) Хоть до -500, ток хуль толку, ДОЛБОЁБ!))))

      0
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 1 мая 2017, 12:31

      Парень скоро установит рекорд всех времен и народов )

      0
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      Рейтинг: +8

      L.A. > Казак88 1 мая 2017, 12:45

      И толку от этого рекорда, будет играть в Ростове, раз попали в ЛЧ - хватит или в запасе клубов Москвы или Питера

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > L.A. 1 мая 2017, 15:59

      У них 12 пропущенных за весь! Чемп очем может идти речь как о ни о рекордах зашиты!

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:27

      вратарей у нас действительно много, акинфеев конечно пока что лучший, только пусть сеточку между ног пришьёт))))

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