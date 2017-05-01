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  • Тренер вратарей «Ростова» не видит Медведева в сборной России

Тренер вратарей «Ростова» не видит Медведева в сборной России

1 мая 2017, 11:46
32

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов оценил шансы голкипера своей команды Никиты Медведева на попадание в состав сборной России. По его словам, сейчас в этой линии в национальной команде достаточно высокая конкуренция. Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Амкар» завершился со счетом 1:0.

– В последнее время много вратарей в РФПЛ демонстрируют качественную игру – Артем Ребров, Саша Беленов. Поэтому, кандидатов в сборную в России много и получить вызов туда не настолько просто. Акинфеев сейчас номер один, нужно только определить второго и третьего вратаря. Вообще, я рад, что Медведев показывает надежную игру. Дай Бог, чтобы так продолжалось. Конечно, у него еще будут падения. Но главное, чтобы он улучшал свое мастерство после этих ошибок.

– У Никиты есть слабые места?

– Они имеются у каждого голкипера. Не скажу вам, однако, Медведев о них знает, работает над такими компонентами.

– Успехи могут привести к звездной болезни. Это относится к Никите?

– В нашей команде особенно не возвысишься. мы -тренеры, да и ребята все обсудим, подскажем.

– Вы по дружески обнимали Медведева после игры…

– Я очень рад за Никиту. Ему стоит понимать, что это только начало его жизни. Пока он ничего не достиг. История знает много вратарей, которые выступали хорошо, а затем пропадали. Главное, чтобы Медведев не оказался в их ряду.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Медведев Никита
Комментарии (32)
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BAIv
1493629106
прикол в том что и сборной пока не видно..... Ростову удачи!!!!!
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L.A.
1493630016
Дал ладно, летом бомжи купят его и загубят очередного перспективного игрока, пример: Новосельцев, Рязанцев, Юсупов, Соловьёв, Бухаров и т.д.
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NEON-SM
1493630847
вратарей у нас действительно много, акинфеев конечно пока что лучший, только пусть сеточку между ног пришьёт))))
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Казак88
1493631075
Парень скоро установит рекорд всех времен и народов )
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_HiTi_MaN_
1493631114
Какая сборная? Чё за бред? Вы сначала посмотрите против каких команд были эти сухи матчи? Пздц, как придурки... Конечно же он молодец!!! Но я думаю Де Хеа, Буф, Кас и тд в ТАКОМ чемпе справились бы ни хуже!!! Если бы календарь был такой, Тот, Боро, Сток, Лестер, МЮ, Суонси, КП, Ливер, Саут, Бёрнли... То ДААААААА КРАСАВА!!!!!!
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_HiTi_MaN_
1493631148
А чё не в сборную МИРА сразу?!?!
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a-rakhmatov
1493633396
У Медведева большие шансы в Европе, на него глаз положили европейские клубы....удачи Никита)))
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DRostov
1493675329
Проверь Медведева таварником
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alex1951
1493832256
Извиняюсь, это случайно ,не сын Димаса ,правой руки Вована?
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firs04
1494571885
Ну и заголовок, меня аж передернуло, я думал это про клоуна нашей страны Димитрия Медведева
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