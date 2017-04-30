СМИ: Гризманн перейдет в «Манчестер Юнайтед», только если клуб попадет в Лигу чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн получил предложение от «Манчестер Юнайтед». Однако решение о переходе футболист примет только по итогам сезона. Сообщается, что ключевым фактором трансфера француза может стать участие английского клуба в Лиге чемпионов.

Манкунианцы на данный момент – на стадии полуфинала Лиги Европы. Если же сделка состоится, то сумма трансфера Гризманна в «МЮ» составит порядка 120 миллионов евро.

Форвард выступает за «Атлетико» с 2014 года.

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