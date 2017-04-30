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  • Бубнов: «Я думаю, что матч ЦСКА – «Спартак» закончится со счетом 1:1»

Бубнов: «Я думаю, что матч ЦСКА – «Спартак» закончится со счетом 1:1»

30 апреля 2017, 06:45
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» победит ЦСКА, если сумеет сыграть надежно в обороне. Это самая проблемная линия. Каррере крайне важно нейтрализовать атаку и стандарты армейцев. Если ЦСКА забьет первым, то красно-белым придется очень непросто.

ЦСКА победит «Спартак», если выиграет центр поля как в матче с «Локомотивом». Кстати, противоборство в центре поля станет ключевым в этой игре. Кто завладеет преимуществом в центр поля – будет диктовать игру. Мой прогноз – результативная ничья – 1:1», – сказал Бубнов.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает ЦСКА, идущий вторым, на семь очков.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (19)
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BarStep
1493526964
Мое мнение: 2-1
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Диктор
1493528157
Хорошо что эта скотина не предсказала победу Спартаку-а значит Спартак как всегда выиграет эту встречу.
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никo
1493529147
И все же Цска ДОЛЖЕН выиграть!!
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ДСА
1493529577
Он этот счет как заклинание уже который день повторяет.
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Bobafett
1493530630
Только победа! Вперёд Спартак!!!
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Obi Wan
1493530906
Только победа! Вперёд ЦСКА!!!
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dzhanavar
1493532382
Можно сказать,что этот матч один из решающих в сезона... Хочется видеть интересного футбола,без судейских ошибок... и без коментатора Орлова...
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Темыч562147
1493534111
ЦСКА Вперед!!!Только победа ЦСКА.2:0
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DZHEK_VOROBEY1987
1493535105
Я думаю Спартак победит 2-1.
Ответить
raritet
1493535605
Хотелось бы чтобы этот матч комментировал Орлов.
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