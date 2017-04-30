Бубнов: «Я думаю, что матч ЦСКА – «Спартак» закончится со счетом 1:1»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» победит ЦСКА, если сумеет сыграть надежно в обороне. Это самая проблемная линия. Каррере крайне важно нейтрализовать атаку и стандарты армейцев. Если ЦСКА забьет первым, то красно-белым придется очень непросто.

ЦСКА победит «Спартак», если выиграет центр поля как в матче с «Локомотивом». Кстати, противоборство в центре поля станет ключевым в этой игре. Кто завладеет преимуществом в центр поля – будет диктовать игру. Мой прогноз – результативная ничья – 1:1», – сказал Бубнов.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает ЦСКА, идущий вторым, на семь очков.

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