Источник: отец Месси находится в Испании, где ведет переговоры о продлении контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. По информации источника, отец футболиста на данный момент находится в столице Каталонии, где ведет переговоры о продлении соглашения. Отмечается, что стороны в ближайшее время завершат сделку и объявят о ней официально.

Напомним, действующий контракт аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что новое соглашение будет рассчитано до 2022 года.

Отметим, что Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за каталонский клуб с 2003 года.

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