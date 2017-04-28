Билич: «Два-три года назад Старридж был невероятным игроком»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал сообщения об интересе клуба к нападающему «Ливерпуля» Даниэлю Старриджу. Ранее сообщалось, что Старридж может сменить команду уже в летнее трансферное окно.

«Два-три года назад Старридж был невероятным игроком. Но тогда «Вест Хэм» им не интересовался. Сейчас он играет очень редко. Но когда Старридж на поле, то он в огне.

Это нападающий, который нам интересен? Посмотрим. У нас есть целый список», – рассказал Билич.

В нынешнем сезоне Старридж провел в английской Премьер-лиге 16 матчей, забив два гола и сделав четыре голевых паса.