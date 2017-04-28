Тренировочная база в Кисловодске будет носить имя героя СССР

Депутаты думы Кисловодска присвоили тренировочной базе, которая в данный момент строится в к чемпионату мира-2018, имя Героя Советского Союза Георгия Романенко, который родился в этом городе в 1918 году, сообщает «Победа».

Всего на территории Ставрополья будет возведено пять спортивных объектов для чемпионата-мира-2018. Всем им по предложению губернатора Владимира Владимирова присвоят имена ставропольцев – героев Советского Союза. На зданиях тренировочных баз поместят таблички с описанием их подвига на нескольких языках.

Тренировочная база в Ессентуках недавно получила имя Героя Советского Союза Валентина Козлова.