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  • Созин: «Думаю, Спартак» уже чемпион, даже если уступит ЦСКА»

Созин: «Думаю, Спартак» уже чемпион, даже если уступит ЦСКА»

27 апреля 2017, 14:40
7

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что «Спартак» не упустит чемпионства в текущем сезоне. При этом специалист ожидает поражения красно-белых в матче с ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.

«Спартак», думаю, уже чемпион. Даже если красно-белые проиграют ЦСКА, ничего не изменится, нужно уступить еще в двух встречах, а «Спартак» всего за чемпионат проиграл трижды. Сейчас эта игра важнее для «армейцев», им нужно попадать в Лигу чемпионов. Все предыдущие годы «Спартак» в дерби решал свои локальные вопросы. Сегодня для команды Массимо Карреры дерби – рядовой матч.

Уверен, мы увидим очень хорошее зрелище. ЦСКА на ходу, а «Спартак» ждет чемпионства. Все-таки поставлю на победу армейцев со счетом 2:1. Потому что им больше надо. В противном случае можно остаться без Лиги чемпионов», – заявил Созин.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (7)
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piligrim1986
1493293696
в принципе я соласен, тоже так считаю, но лишние нервяки точно ни к чему. ничейка будет норм.
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Mahone
1493294801
Я тоже так думаю!!!!!!!!чки будут в последних турах все команды!!!!!!!!!!
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sidul1
1493295919
похоже больше 5 очков Спартак не потеряет,остается поздравить народную команду и пожелать хорошей игры в ЛЧ!
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filosof sparty
1493296508
С нетерпением жду воскресения, но мне всё таки кажется, если Зе или Адриано, особенно если Зе окажутся здоровыми, то мы поможем бомжам, хотя этого хочется меньше всего... Короче, мой прогноз, либо 2:2, либо 2:3 в нашу пользу
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_Kesh_Suntar_
1493296634
Не ЦСКА нужен 2 место ЛЧ! а Спартак уже ни как Чемп не профукает!
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PNZ1985
1493298345
из 5 команд календаря Спартака, только Амкар представляет угрозу)
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cska-62
1493300128
«Спартак» почти чемпион, но чудеса иногда случаются! Играть и бороться за победу нужно всегда! Уверен в том, что ЦСКА так и будет делать! Но вот муссировать тему о чемпионстве совершенно не нужно. Даже если ЦСКА обыграет «Спартак» в ближайший выходной и выиграет все оставшиеся матчи первенства, для чемпионства необходимо, чтобы «Спартак» в оставшихся четырёх матчах потерял ПЯТЬ очков, ибо по числу побед при равенстве очков он расположится выше в турнирной таблице. Бывают, конечно, чудеса, но я не представляю, например, где он может в оставшихся четырёх матчах потерять ПЯТЬ очков или более: 6 мая – Спартак – Томь, 13 мая – Амкар – Спартак, 17 мая – Спартак – Терек, 21 мая – Арсенал – Спартак. Самым сложным матчем будет, конечно, матч в Перми. Но даже поражение там «Спартака» гипотетически сократит дистанцию на три очка, хотя и это маловероятно. Если даже учитывать искусственный газон и фактор игры на своём поле, пермяки объективно всё равно сегодня слабее «Спартака». «Терек» на выезде сейчас играет весьма неудачно, ну а приобретение очков «Томью» или «Арсеналом» в матчах со «Спартаком» следует считать просто ненаучной фантастикой или чудом! И это всё с учётом того, если сам ЦСКА выиграет все оставшиеся матчи, что вполне возможно, но лёгкой прогулки точно не будет! У армейцев тот же выезд в Пермь. Как и очная встреча с самим «Спартаком»! Окажись Гончаренко на посту главного тренера с начала сезона, никакого отрыва у Карреры бы не было. И борьба шла бы до конца первенства в ожесточённой борьбе. О «Зените» вспоминать даже не желаю. Ему только судьи в этом первенстве нагло нарисовали к сегодняшнему дню уже больше десяти очков. У них там своя «свадьба» и своё первенство. К футболу никакого отношения не имеющие. Короче. В случае победа ЦСКА над «Спартаком» судьба интриги первенства будет решаться в двух матчах 27 – 28 туров в Перми! Но лишь судьба интриги! Не более того!
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