Созин: «Думаю, Спартак» уже чемпион, даже если уступит ЦСКА»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что «Спартак» не упустит чемпионства в текущем сезоне. При этом специалист ожидает поражения красно-белых в матче с ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.

«Спартак», думаю, уже чемпион. Даже если красно-белые проиграют ЦСКА, ничего не изменится, нужно уступить еще в двух встречах, а «Спартак» всего за чемпионат проиграл трижды. Сейчас эта игра важнее для «армейцев», им нужно попадать в Лигу чемпионов. Все предыдущие годы «Спартак» в дерби решал свои локальные вопросы. Сегодня для команды Массимо Карреры дерби – рядовой матч.

Уверен, мы увидим очень хорошее зрелище. ЦСКА на ходу, а «Спартак» ждет чемпионства. Все-таки поставлю на победу армейцев со счетом 2:1. Потому что им больше надо. В противном случае можно остаться без Лиги чемпионов», – заявил Созин.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.