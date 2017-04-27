«Барселона» – первый европейский клуб этого сезона, забивший в национальном чемпионате 100 голов

В матче 34-го тура Примеры «Барселона» дома одержала разгромную победу над «Осасуной» со счетом 7:1.

Таким образом, каталонский клуб стал первой европейской командой, которой удалось 100 раз отличиться в рамках национального чемпионата в нынешнем сезоне. Сейчас в активе сине-гранатовых – 101 гол.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея равное количество очков с «Реалом», однако обходя мадридский клуб по дополнительным показателям.