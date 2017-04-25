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    Карпин – Уткину: «Ты решил проверить меня на мужика?»

    Ведущий реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» Валерий Карпин ответил известному футбольному комментатору Василию Уткину.

    Напомним, Уткин ранее объявил о решении создать клуб, после чего бросил вызов команде Сергея Юрана и Карпина.

    «Василий, приветствую тебя! Не очень понял твое видеообращение. Первое — мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе — мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.

    У нас игра 26-го и 28-го, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Но думаю, что мы примем все равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов», — сказал Карпин.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.04.2017 09:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:51

      А чёйта..
      А Вася тоже-того...?Не мужик?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 апреля 2017, 14:27

      Лебедь ,Рак и Щука......была такая дребедень,типа басни
      А здесь имеем дело с Карпом,Уткой...не хватает гада (в смысле земноводного)....
      Тут похоже тоже, собираются одеяло на себя тащить!
      Негоже....Будующие лавры покоя не дают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 апреля 2017, 12:07

      Ну внимание надо же как то привлечь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 апреля 2017, 11:54

      Детский сад какой-то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 апреля 2017, 11:46

      Как ни стараетесь, дом 2 не переплюнете. Дамы про футбол смотреть не будут, а кому интересен футбол будут смотреть футбол, а не эту хрень

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 апреля 2017, 11:45

      Два долб...ба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      svasiliy 25 апреля 2017, 11:43

      Покажите по матч тв это зрелище!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 апреля 2017, 11:04

      Валерка играл образцово, другое дело, что как тренер не очень...Как они с Мостовым в Испании зажигали?!! Уткин, а кто это?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      kamaz89 > ribavadim 25 апреля 2017, 11:36

      Не совсем согласен что тренер не очень. Он на порядок выше большинства тренеров в России. Может проиграл лишь Бердыеву и Слуцкому. И все.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ribavadim 25 апреля 2017, 12:59

      Уткин -это пережиток из 90х, который все еще растет)

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 апреля 2017, 10:19

      Валера, верим!)))) Надери ему зад

      1
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 25 апреля 2017, 10:12

      Ждем видеообращение после игры в стиле "Давай до свидания"

      1
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