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Карпин – Уткину: «Ты решил проверить меня на мужика?»

25 апреля 2017, 09:36
15

Ведущий реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» Валерий Карпин ответил известному футбольному комментатору Василию Уткину.

Напомним, Уткин ранее объявил о решении создать клуб, после чего бросил вызов команде Сергея Юрана и Карпина.

«Василий, приветствую тебя! Не очень понял твое видеообращение. Первое — мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе — мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.

У нас игра 26-го и 28-го, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Но думаю, что мы примем все равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов», — сказал Карпин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия Карпин Валерий Уткин Василий
Комментарии (15)
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алекс88
1493103495
Прям эль классико какое то
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zra78
1493103983
Взрослые мужики,а писюнами меряются
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ArMBoY_FunBarca
1493104370
Ждем видеообращение после игры в стиле "Давай до свидания"
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Lester84
1493104758
Валера, верим!)))) Надери ему зад
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ribavadim
1493107497
Валерка играл образцово, другое дело, что как тренер не очень...Как они с Мостовым в Испании зажигали?!! Уткин, а кто это?
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svasiliy
1493109808
Покажите по матч тв это зрелище!!!
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Бриг
1493109974
Как ни стараетесь, дом 2 не переплюнете. Дамы про футбол смотреть не будут, а кому интересен футбол будут смотреть футбол, а не эту хрень
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Павел Амурский
1493110495
Детский сад какой-то.
Ответить
alex1951
1493119673
Лебедь ,Рак и Щука......была такая дребедень,типа басни А здесь имеем дело с Карпом,Уткой...не хватает гада (в смысле земноводного).... Тут похоже тоже, собираются одеяло на себя тащить! Негоже....Будующие лавры покоя не дают!
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shinnik
1493139082
А чёйта.. А Вася тоже-того...?Не мужик?
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