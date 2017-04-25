Карпин – Уткину: «Ты решил проверить меня на мужика?»

Ведущий реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» Валерий Карпин ответил известному футбольному комментатору Василию Уткину.

Напомним, Уткин ранее объявил о решении создать клуб, после чего бросил вызов команде Сергея Юрана и Карпина.

«Василий, приветствую тебя! Не очень понял твое видеообращение. Первое — мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе — мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.

У нас игра 26-го и 28-го, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Но думаю, что мы примем все равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов», — сказал Карпин.