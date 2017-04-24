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    Карпин считает, что разгром «Спартака» от «Ростова» пойдет красно-белым только на пользу

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, а ныне главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» заявил, что нет ничего страшного в разгромном поражении красно-белых от «Ростова» (0:3) во встрече 24-го тура РФПЛ. По мнению специалиста, эта неудача поможет команде лучше собраться на следующие матчи.

    «Крупное поражение «Спартака» от «Ростова» – это нормально, даже хорошо. Потому что после таких поражений все слушают тренера, именно после 0:4 или 0:3, а не 0:1 или 0:2. Это главное событие тура. Открытие «Крестовского» отошло на второй план. Только судейство в Петербурге может поспорить за пальму первенства. В этом матче «Спартак» не забил, но, наверное, в следующих забьет. Ничего страшного пока не произошло. Оборону «Ростова» вскрыть не смогли.

    Последнее домашнее поражение «Ростова» в РФПЛ было почти два года назад? Браво, Бердыев. Они в привычном стиле обыграли еще одну хорошую команду. Много ростовчане забивают на контратаках, и в этом матче они это показали. «Спартак» пытался найти зоны у «Ростова», но мы видели, что гости ни разу не пробили из штрафной. Потери приводили к быстрым контратакам «Ростова». Спартаковцы ищут зону, теряют мяч – и ростовчане быстро проводят опасную атаку. Ничего сверхъестественного хозяева не делали, играли в свою игру, просто дисциплинированно оборонялись и проводили хорошие атаки», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

    После 24-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 22:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2017, 06:52

      Невозможно всегда выигрывать,в жизни бывает все.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 апреля 2017, 06:20

      Время покажет!.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4875

      алдан2014 25 апреля 2017, 05:34

      Мне одному кажется,что Карпин стал "лояльным" судейскому песпределу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 25 апреля 2017, 03:10

      Даже Барселона крупно проигрывала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 апреля 2017, 02:56

      Но в Европе Спартак далеко не прыгнет. Ростов показал то, что будет с красно-белыми по осени

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 апреля 2017, 00:28

      Главное, по делу их оттрепали. Когда почти все СМИ начали поздравлять с грядущим чемпионством.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 апреля 2017, 00:14

      Победа Ростова однозначно пошла на пользу самому Ростову)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 апреля 2017, 00:13

      Встряска хорошая!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 25 апреля 2017, 00:12

      «Крупное поражение «Спартака» от «Ростова» – это нормально, даже хорошо. -ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 25 апреля 2017, 00:04

      Вот сегодня и увидим.

      1
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