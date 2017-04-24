Карпин считает, что разгром «Спартака» от «Ростова» пойдет красно-белым только на пользу

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, а ныне главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» заявил, что нет ничего страшного в разгромном поражении красно-белых от «Ростова» (0:3) во встрече 24-го тура РФПЛ. По мнению специалиста, эта неудача поможет команде лучше собраться на следующие матчи.

«Крупное поражение «Спартака» от «Ростова» – это нормально, даже хорошо. Потому что после таких поражений все слушают тренера, именно после 0:4 или 0:3, а не 0:1 или 0:2. Это главное событие тура. Открытие «Крестовского» отошло на второй план. Только судейство в Петербурге может поспорить за пальму первенства. В этом матче «Спартак» не забил, но, наверное, в следующих забьет. Ничего страшного пока не произошло. Оборону «Ростова» вскрыть не смогли.

Последнее домашнее поражение «Ростова» в РФПЛ было почти два года назад? Браво, Бердыев. Они в привычном стиле обыграли еще одну хорошую команду. Много ростовчане забивают на контратаках, и в этом матче они это показали. «Спартак» пытался найти зоны у «Ростова», но мы видели, что гости ни разу не пробили из штрафной. Потери приводили к быстрым контратакам «Ростова». Спартаковцы ищут зону, теряют мяч – и ростовчане быстро проводят опасную атаку. Ничего сверхъестественного хозяева не делали, играли в свою игру, просто дисциплинированно оборонялись и проводили хорошие атаки», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

После 24-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на семь очков.