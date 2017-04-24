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    «Реал» постарается добиться отмены красной карточки Рамоса за нарушение на Месси

    «Реал» не согласен с удалением защитника Серхио Рамоса в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной» (2:3) и намерен добиться отмены его красной карточки. В мадридском клубе надеются, что дисквалификация игрока будет аннулирована и он сможет помочь сливочным во встрече 34-го тура с «Депортиво».

    Напомним, что Рамос покинул поле на 77-й минуте после нарушения на лидере сине-гранатовых Лионеле Месси. Главный судья поединка Алехандро Хосе Эрнандес счел нарушение футболиста «бланкос» слишком жестким и предъявил ему прямую красную карточку.

    Дисциплинарный комитет должен дать оценку эпизоду во вторник, 25 апреля.

    Источник: AS

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    24.04.2017 21:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 25 апреля 2017, 20:50

      сучка симулятная, таким же становится как две проститутки нигер и зубастый индеец

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 25 апреля 2017, 12:40

      краснее не придумаешь:)) какая отмена? сорвал голевую атаку+прыгнул двумя ногами!! прямая красная по делу!!

      0
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      Рейтинг: +71

      senador 25 апреля 2017, 07:22

      "В мадридском клубе надеются, что дисквалификация игрока будет аннулирована" и заменена на расстрел - за жлобство.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 апреля 2017, 00:23

      чистая красная, какая отмена, в сосну ударились??? с двух ног косить ещё такое не отменяли...

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 апреля 2017, 00:19

      чистейшее нарушение

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 25 апреля 2017, 00:14

      что

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 апреля 2017, 23:18

      думаю что вряд ли отменят, ибо не надо прыгать в ноги двумя ногами вперед, а также могут вместо одного матча добавить ещё парочку дисквы, по крайней мере совсем недавно Варди 3 матча отдыхал после такого же прыжка

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      Рейтинг: +1521

      zarsm 24 апреля 2017, 22:21

      Чистейщее удаление.

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 апреля 2017, 22:17

      Похожая красная была у Компани в дерби с Юнайтед
      Всё по делу, удаление было

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 апреля 2017, 22:04

      какая отмена??? если бы он в ноги месси попал, сломал бы ему ногу без проблем! Иногда мне кажется что для Рамоса был бы идеальным не реал мадрид, а атлетико мадрид, за его хамское поведение.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Павел Буре 25 апреля 2017, 02:19

      ну так то он и попал...тут месси еще конечно картинно упал, на это у барсы отдельный тренер имееться.....есть ролик на ютубе FC Barcelona Cheaters Liers Actors Divers

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