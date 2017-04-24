«Реал» постарается добиться отмены красной карточки Рамоса за нарушение на Месси

«Реал» не согласен с удалением защитника Серхио Рамоса в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной» (2:3) и намерен добиться отмены его красной карточки. В мадридском клубе надеются, что дисквалификация игрока будет аннулирована и он сможет помочь сливочным во встрече 34-го тура с «Депортиво».

Напомним, что Рамос покинул поле на 77-й минуте после нарушения на лидере сине-гранатовых Лионеле Месси. Главный судья поединка Алехандро Хосе Эрнандес счел нарушение футболиста «бланкос» слишком жестким и предъявил ему прямую красную карточку.

Дисциплинарный комитет должен дать оценку эпизоду во вторник, 25 апреля.