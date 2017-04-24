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  • «Реал» постарается добиться отмены красной карточки Рамоса за нарушение на Месси

«Реал» постарается добиться отмены красной карточки Рамоса за нарушение на Месси

24 апреля 2017, 21:47
13

«Реал» не согласен с удалением защитника Серхио Рамоса в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной» (2:3) и намерен добиться отмены его красной карточки. В мадридском клубе надеются, что дисквалификация игрока будет аннулирована и он сможет помочь сливочным во встрече 34-го тура с «Депортиво».

Напомним, что Рамос покинул поле на 77-й минуте после нарушения на лидере сине-гранатовых Лионеле Месси. Главный судья поединка Алехандро Хосе Эрнандес счел нарушение футболиста «бланкос» слишком жестким и предъявил ему прямую красную карточку.

Дисциплинарный комитет должен дать оценку эпизоду во вторник, 25 апреля.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио Месси Лионель
Комментарии (13)
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84aivengo
1493059994
конечно надо добиваться... он ведь белый и пушистый и никогда не нарушит правил,мля
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MrVanes-Zenit
1493061444
Похожая красная была у Компани в дерби с Юнайтед Всё по делу, удаление было
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zarsm
1493061711
Чистейщее удаление.
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Masteralex
1493065115
думаю что вряд ли отменят, ибо не надо прыгать в ноги двумя ногами вперед, а также могут вместо одного матча добавить ещё парочку дисквы, по крайней мере совсем недавно Варди 3 матча отдыхал после такого же прыжка
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спартак спартаков1
1493068447
что
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GeorgeXIII
1493068761
чистейшее нарушение
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TY13R
1493068992
чистая красная, какая отмена, в сосну ударились??? с двух ног косить ещё такое не отменяли...
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senador
1493094127
"В мадридском клубе надеются, что дисквалификация игрока будет аннулирована" и заменена на расстрел - за жлобство.
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Черемшанец
1493113214
краснее не придумаешь:)) какая отмена? сорвал голевую атаку+прыгнул двумя ногами!! прямая красная по делу!!
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abhvfdtcn
1493142648
сучка симулятная, таким же становится как две проститутки нигер и зубастый индеец
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