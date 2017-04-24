Директор по безопасности «Ростова»: «Никакой драки с ОМОНом не было»

Руководство «Ростова» опровергает информацию об избиении болельщиков «Спартака» ОМОНом перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, все было хорошо. Что там было, я не знаю. У нас работали все четыре турникета, и все было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если какая-то стычка и была, то я о ней не знаю», – рассказа директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов.

Напомним, что 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 3:0.