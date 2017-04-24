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    Директор по безопасности «Ростова»: «Никакой драки с ОМОНом не было»

    Руководство «Ростова» опровергает информацию об избиении болельщиков «Спартака» ОМОНом перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-лиги.

    «Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, все было хорошо. Что там было, я не знаю. У нас работали все четыре турникета, и все было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если какая-то стычка и была, то я о ней не знаю», – рассказа директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов.

    Напомним, что 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 3:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 11:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 24 апреля 2017, 19:03

      Директор по безопасности «Ростова»: "Никакой драки с ОМОНом не было,просто свиньям указали их место"

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 24 апреля 2017, 16:03

      нормальный директор по безопасности. "ничего не видел ничего не было", тем временем видос везде в интернете. кто прав кто виноват - вопрос другой, но то что был инцидент с ОМОНом - все видели, все знали. кроме директора по безопасности...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 апреля 2017, 15:12

      смотрю на всех ветках "ликуют болельщики" по поводу данной новости...запомните,злорадство вам это бумерангом сторицей вернётся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 14:46

      Видео посмотри урод.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 24 апреля 2017, 14:11

      Директор по безопасности «Ростова»: «Никакой драки с ОМОНом не было»

      Мы просто избили болельщиков

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 апреля 2017, 13:38

      Правильно говорит, какая драка там? просто вломили по щам и все.
      Драка это когда и те и другие дерутся, а не звиздюлей получают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 апреля 2017, 12:52

      За такие слова по хорошему надо бы увольнять с позором! Вся страна знает, а главный по безопасности не знает... Если он так же и клуб охраняет, то удивительно как еще там все живы здоровы...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 24 апреля 2017, 12:19

      Пищевики без пиз..ли,как без пряника.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2017, 12:01

      надо было больше дать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Garrincha58 24 апреля 2017, 13:20

      ЭТО ТОЧНО!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      Krics 24 апреля 2017, 11:38

      Интернетом пользоваться не научился?

      1
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