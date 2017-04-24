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  • Директор по безопасности «Ростова»: «Никакой драки с ОМОНом не было»

Директор по безопасности «Ростова»: «Никакой драки с ОМОНом не было»

24 апреля 2017, 11:07
15

Руководство «Ростова» опровергает информацию об избиении болельщиков «Спартака» ОМОНом перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, все было хорошо. Что там было, я не знаю. У нас работали все четыре турникета, и все было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если какая-то стычка и была, то я о ней не знаю», – рассказа директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов.

Напомним, что 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 3:0.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (15)
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den161
1493022200
Драки с ОМОНом и не было )))) Бил ОМОН ))
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Krics
1493023124
Интернетом пользоваться не научился?
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Garrincha58
1493024466
надо было больше дать
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Cipolino
1493025576
Пищевики без пиз..ли,как без пряника.
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ufos73
1493027522
За такие слова по хорошему надо бы увольнять с позором! Вся страна знает, а главный по безопасности не знает... Если он так же и клуб охраняет, то удивительно как еще там все живы здоровы...
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FanatSerj
1493030283
Правильно говорит, какая драка там? просто вломили по щам и все. Драка это когда и те и другие дерутся, а не звиздюлей получают.
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OldenVad
1493032270
Директор по безопасности «Ростова»: «Никакой драки с ОМОНом не было» Мы просто избили болельщиков
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Каратель помойников
1493035963
смотрю на всех ветках "ликуют болельщики" по поводу данной новости...запомните,злорадство вам это бумерангом сторицей вернётся
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VGreen
1493038984
нормальный директор по безопасности. "ничего не видел ничего не было", тем временем видос везде в интернете. кто прав кто виноват - вопрос другой, но то что был инцидент с ОМОНом - все видели, все знали. кроме директора по безопасности...
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Микояновский мясокомбинат
1493049813
Директор по безопасности «Ростова»: "Никакой драки с ОМОНом не было,просто свиньям указали их место"
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