Матич: «Мой гол – отличный, но я рад за команду, ведь мы будем играть в финале Кубка Англии»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич, ставший автором одного из забитых голов в полуфинальном матче Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2), поделился эмоциями от матча.

«Гол удался отличный. Но я рад за команду, ведь мы будем играть в финале Кубка Англии. Нам противостоял очень сильный соперник. «Тоттенхэм» бился до последней секунды. Я испытал особые чувства, играя на этом стадионе. Это что-то новое для болельщиков. Важно, что мы имеем возможность выиграть трофей. Безусловно, эта победа придаст нам больше уверенности. Всегда приятно побеждать. Теперь нам нужно быстрее восстановиться к следующему матчу», – сказал хавбек.

В финале Кубка Англии «Челси» встретится с победителем пары «Арсенал» – «Манчестер Сити».