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    Матич: «Мой гол – отличный, но я рад за команду, ведь мы будем играть в финале Кубка Англии»

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич, ставший автором одного из забитых голов в полуфинальном матче Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2), поделился эмоциями от матча.

    «Гол удался отличный. Но я рад за команду, ведь мы будем играть в финале Кубка Англии. Нам противостоял очень сильный соперник. «Тоттенхэм» бился до последней секунды. Я испытал особые чувства, играя на этом стадионе. Это что-то новое для болельщиков. Важно, что мы имеем возможность выиграть трофей. Безусловно, эта победа придаст нам больше уверенности. Всегда приятно побеждать. Теперь нам нужно быстрее восстановиться к следующему матчу», – сказал хавбек.

    В финале Кубка Англии «Челси» встретится с победителем пары «Арсенал»«Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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    23.04.2017 01:47
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