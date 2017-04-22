«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Сегодня, 22 апреля, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера празднует день рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 53 года.

«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, имея семь очков преимущества над ближайшим преследователем.

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