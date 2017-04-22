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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

22 апреля 2017, 01:12
28

Сегодня, 22 апреля, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера празднует день рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 53 года.

«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, имея семь очков преимущества над ближайшим преследователем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (28)
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mialkov
1492816668
С Днем рождения! Пожелания - стать лучшим тренером, выиграть все возможные турниры (для начала со Спартаком), стать чемпионом мира (лучше с Россией), ну и здоровья крепкого, ведь с нами, с россиянами, работать очень непросто!
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батог
1492834618
С Днем Рождения! Всех благ! Со Спартаком до 60 - ти!
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Мясной Упырь
1492844382
Сегодня выпью за здоровье этого тренера
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1492844821
Ну сегодня сам бог велел коньячку выпить за его здоровье. Спартак просто обязан ему сделать подарок в виде победы.
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Gazelvagen877
1492845637
С днюхой,Максимка)
Ответить
igorkovalev999
1492848464
ЗАХРЮКАЛИ ДРУЖНО
Ответить
Mahone
1492848863
С Днем рождения!!!!!!!!!!! Успехов в тренерской карьере!!!!!!!!! Ждем очередного чемпионства!!!!!!!!
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Mahone
1492848895
Защитить титул будет интереснее!!!!!!!!!!!Удачи!!!!!!!!
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Рога и копыта
1492851553
Спартак одной ногой уже чемпион хоть я и не болел Спартачей но тож присоединяюсь к поздравлениям игра радует наконец то у пацанов в каждой игре горят глаза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Diesel133
1492851663
поздравляю! достойный тренер, ведет себя по-мужски всегда!
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