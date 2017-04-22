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    «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

    Сегодня, 22 апреля, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера празднует день рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 53 года.

    «Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

    Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, имея семь очков преимущества над ближайшим преследователем.

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    Источник: Twitter

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    22.04.2017 01:12
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +12

      BORODA1974 22 апреля 2017, 13:41

      Здоровья, удачи и плодотворной работы в клубе!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 апреля 2017, 12:01

      поздравляю! достойный тренер, ведет себя по-мужски всегда!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта 22 апреля 2017, 11:59

      Спартак одной ногой уже чемпион хоть я и не болел Спартачей но тож присоединяюсь к поздравлениям игра радует наконец то у пацанов в каждой игре горят глаза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 22 апреля 2017, 11:46

      Присоединяюсь к поздравлениям! Массимо, ты отличный тренер, а главное настоящий Мужик!

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:14

      Защитить титул будет интереснее!!!!!!!!!!!Удачи!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:14

      С Днем рождения!!!!!!!!!!! Успехов в тренерской карьере!!!!!!!!! Ждем очередного чемпионства!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +3

      igorkovalev999 22 апреля 2017, 11:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЗАХРЮКАЛИ ДРУЖНО

      -6
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > igorkovalev999 22 апреля 2017, 11:15

      тут люди поздравляют хорошего человека.а раз ты ущерб- свой удел ныть и скулить

      3
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 22 апреля 2017, 10:20

      С днюхой,Максимка)

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 10:07

      Ну сегодня сам бог велел коньячку выпить за его здоровье. Спартак просто обязан ему сделать подарок в виде победы.

      4
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 22 апреля 2017, 09:59

      Сегодня выпью за здоровье этого тренера

      4
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