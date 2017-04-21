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    Червиченко будет поддерживать «Ростов» в матче со «Спартаком»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Червиченко подчеркнул, что будет болеть в этой встрече за хозяев поля.

    – За кого будете болеть?

    – Не знаю даже. Наверное, за «Ростов». Потому что всегда поддерживаю тех, кто слабее. В этом сезоне «Спартак» значительно сильнее остальных команд и удачливее. Конечно, красно-белых уже никому не догнать, но если они проиграют в субботу, то возникнет хотя бы как-то иллюзия интриги. А на данный момент ее нет, и чемпионат становится все менее интересным. Если «Спартак» выиграет еще и в Ростове, то тогда смотреть вообще будет нечего. Не наблюдать же за тем, как «Анжи» борется с «Оренбургом».

    – Игра первого круга в Москве получилась довольно скандальной. Этот может наложить отпечаток на предстоящую встречу?

    – Я уже не раз говорил, что «Спартак» в этом сезоне судят по-особому, и пенальти, который не поставили в игре с «Зенитом», – еще одно тому подтверждение. А в первом матче «Ростов» просто нагло обворовали, украли очки, игру и все что можно. Я не думаю, что в субботней встрече судья захочет каким-то образом компенсировать ростовчанам то, что у них отобрали осенью. Все, на что можно рассчитывать, – это более-менее объективное судейство.

    – Как тактически будет играть «Спартак», учитывая возможное отсутствие Зе Луиша и Адриано и хорошо выстроенную оборону соперника?

    – «Спартаку» все равно, выйдут у него эти нападающие или нет. Команда играет в свое удовольствие. Тут вопрос не в том, как будет играть «Спартак», а что ему сможет противопоставить «Ростов». Насколько ростовчане будут, что называется, убиваться. Потому что в этом сезоне у них мало стимулов осталось. Разве что победа над красно-белыми сможет вернуть «Ростов» в гонку за четвертое место. Хотя с этим будет сложновато.

    – Что случилось с атакой «Ростова», который пять раз подряд сыграл 0:0? Где Азмун, Бухаров?

    – Ну не попадали, бывает. Ростовчане же не во всех этих матчах ходили и огород охраняли. Вспомните хотя бы игру с «Крыльями Советов», когда они выходили один на один, в штанги били... Во всех матчах «Ростов» имеет прекрасные шансы, но не залетает. У «Спартака», наоборот, залетает все в этом сезоне. Как звезды сошлись – так и получается.

    Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» пройдет 22 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.04.2017 18:28
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 апреля 2017, 19:26

      Все бывшие, выброшенные Спартаком на обочину истории, исходят говном и желчью. Поэтому не стоит ожидать поддержки от человека, который развалил Спартак, и сейчас из тура в тур показывает своё истинное лицо - лицо неудачника!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 09:42

      - думаю - будет результативная ничья - 2:2 ))), но и ошибиться буду рад!...в пользу "Спартака")...Всем - интересного, содержательного и честного футбола!!!, Спасибо!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 апреля 2017, 00:05

      Пора прерывать нулевые ничьи!! Думаю, Ростов сегодня прорвет - и Азмуну, и Бухе, да и Полозу пора забивать..

      2
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 21 апреля 2017, 23:58

      Червиченко: "всегда поддерживаю тех, кто слабее". Может он им еще и деньги раздаёт?Робин Гуд, блин!

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      Рейтинг: +3120

      erma 21 апреля 2017, 23:34

      Поиграл со Спартаком как с игрушкой, надоело - выбросил, теперь пинает ногами.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > erma 22 апреля 2017, 09:44

      - да, согласен...метко подмечено!

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 21 апреля 2017, 22:14

      мужики, согласитесь как бы не закончился матч, это будет интересное зрелище... лучшая атака против лучшей защиты... всем хорошей игры!!!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Алекс Таранов 22 апреля 2017, 09:35

      - да!,согласен)...,но хорошо бы ещё и без травм для обоих соперников! Вперёд, "Спартак"!!!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 апреля 2017, 21:07

      Просто всем надо прекратить комментировать этого провакотора или админов которые постоянно впрыскивают бред психопата. Все вместе мы пиарим идиотов.....

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 апреля 2017, 20:49

      Вот урод моральный...

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      Рейтинг: +2250

      kvm > Сармат Ростов 21 апреля 2017, 21:07

      и оральный, и анальный

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 21 апреля 2017, 20:41

      заткнись.жиртрест.разваливший наш клуб

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 21 апреля 2017, 20:34

      хорошо, что мы со слизнем по разные стороны

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