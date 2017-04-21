Червиченко будет поддерживать «Ростов» в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Червиченко подчеркнул, что будет болеть в этой встрече за хозяев поля.

– За кого будете болеть?

– Не знаю даже. Наверное, за «Ростов». Потому что всегда поддерживаю тех, кто слабее. В этом сезоне «Спартак» значительно сильнее остальных команд и удачливее. Конечно, красно-белых уже никому не догнать, но если они проиграют в субботу, то возникнет хотя бы как-то иллюзия интриги. А на данный момент ее нет, и чемпионат становится все менее интересным. Если «Спартак» выиграет еще и в Ростове, то тогда смотреть вообще будет нечего. Не наблюдать же за тем, как «Анжи» борется с «Оренбургом».

– Игра первого круга в Москве получилась довольно скандальной. Этот может наложить отпечаток на предстоящую встречу?

– Я уже не раз говорил, что «Спартак» в этом сезоне судят по-особому, и пенальти, который не поставили в игре с «Зенитом», – еще одно тому подтверждение. А в первом матче «Ростов» просто нагло обворовали, украли очки, игру и все что можно. Я не думаю, что в субботней встрече судья захочет каким-то образом компенсировать ростовчанам то, что у них отобрали осенью. Все, на что можно рассчитывать, – это более-менее объективное судейство.

– Как тактически будет играть «Спартак», учитывая возможное отсутствие Зе Луиша и Адриано и хорошо выстроенную оборону соперника?

– «Спартаку» все равно, выйдут у него эти нападающие или нет. Команда играет в свое удовольствие. Тут вопрос не в том, как будет играть «Спартак», а что ему сможет противопоставить «Ростов». Насколько ростовчане будут, что называется, убиваться. Потому что в этом сезоне у них мало стимулов осталось. Разве что победа над красно-белыми сможет вернуть «Ростов» в гонку за четвертое место. Хотя с этим будет сложновато.

– Что случилось с атакой «Ростова», который пять раз подряд сыграл 0:0? Где Азмун, Бухаров?

– Ну не попадали, бывает. Ростовчане же не во всех этих матчах ходили и огород охраняли. Вспомните хотя бы игру с «Крыльями Советов», когда они выходили один на один, в штанги били... Во всех матчах «Ростов» имеет прекрасные шансы, но не залетает. У «Спартака», наоборот, залетает все в этом сезоне. Как звезды сошлись – так и получается.

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» пройдет 22 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.