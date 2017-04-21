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  • Червиченко будет поддерживать «Ростов» в матче со «Спартаком»

Червиченко будет поддерживать «Ростов» в матче со «Спартаком»

21 апреля 2017, 18:28
31

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Червиченко подчеркнул, что будет болеть в этой встрече за хозяев поля.

– За кого будете болеть?

– Не знаю даже. Наверное, за «Ростов». Потому что всегда поддерживаю тех, кто слабее. В этом сезоне «Спартак» значительно сильнее остальных команд и удачливее. Конечно, красно-белых уже никому не догнать, но если они проиграют в субботу, то возникнет хотя бы как-то иллюзия интриги. А на данный момент ее нет, и чемпионат становится все менее интересным. Если «Спартак» выиграет еще и в Ростове, то тогда смотреть вообще будет нечего. Не наблюдать же за тем, как «Анжи» борется с «Оренбургом».

– Игра первого круга в Москве получилась довольно скандальной. Этот может наложить отпечаток на предстоящую встречу?

– Я уже не раз говорил, что «Спартак» в этом сезоне судят по-особому, и пенальти, который не поставили в игре с «Зенитом», – еще одно тому подтверждение. А в первом матче «Ростов» просто нагло обворовали, украли очки, игру и все что можно. Я не думаю, что в субботней встрече судья захочет каким-то образом компенсировать ростовчанам то, что у них отобрали осенью. Все, на что можно рассчитывать, – это более-менее объективное судейство.

– Как тактически будет играть «Спартак», учитывая возможное отсутствие Зе Луиша и Адриано и хорошо выстроенную оборону соперника?

– «Спартаку» все равно, выйдут у него эти нападающие или нет. Команда играет в свое удовольствие. Тут вопрос не в том, как будет играть «Спартак», а что ему сможет противопоставить «Ростов». Насколько ростовчане будут, что называется, убиваться. Потому что в этом сезоне у них мало стимулов осталось. Разве что победа над красно-белыми сможет вернуть «Ростов» в гонку за четвертое место. Хотя с этим будет сложновато.

– Что случилось с атакой «Ростова», который пять раз подряд сыграл 0:0? Где Азмун, Бухаров?

– Ну не попадали, бывает. Ростовчане же не во всех этих матчах ходили и огород охраняли. Вспомните хотя бы игру с «Крыльями Советов», когда они выходили один на один, в штанги били... Во всех матчах «Ростов» имеет прекрасные шансы, но не залетает. У «Спартака», наоборот, залетает все в этом сезоне. Как звезды сошлись – так и получается.

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» пройдет 22 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (31)
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oyabun
1492789185
Вполне ожидаемая Черная зависть к нынешнему руководству клуба человека, у которого НИЧЕГО в Спартаке не получилось! На фоне той игры и результата, которые сейчас показывает команда, Червяк со своими идиотскими комментариями просто жалок
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Диктор
1492789899
Что от него еще можно было ожидать?
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Д Альбертини
1492790324
Пусть за Ростов болеет) его право и выбор. Я вот за Спартак болеть буду)) этих тут обворовали, этих там обокрали, Ничего нового и интересного)
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Аид666
1492790447
Знатный тролль)
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Filllllll
1492790859
странно было бы, если б наоборот. чучело, которое ненавидит Спартак, нафиг вообще печатать о нем статьи, чтоб только болелы срались？
Ответить
ivany4
1492791754
А что еще может говорить червяк, подточивший и разваливший Спартак?!
Ответить
nik55
1492792312
навозный червяк
Ответить
a-rakhmatov
1492792992
Болеет за достойную команду!!!......Удачи Ростову)))
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Бульба
1492793466
Мудак
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paracetamol
1492793959
Я тоже за Ростов.
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