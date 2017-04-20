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    Пике пожелал «Ювентусу» победы в Лиге чемпионов

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике пожелал «Ювентусу» успехов в Лиге чемпионов на оставшихся стадиях. Он также отметил поддержку испанских фанатов, которые не отказались от команды в сложные мгновения.

    «Хочу пожелать «Ювентусу» всего наилучшего в оставшихся матчах Лиги чемпионов. Думаю, они действительно могут выиграть турнир.

    Нашим болельщикам определенно трудно принять факт поражения, но сегодня они проявили себя фантастически, продолжая поддерживать нас даже после этой неудачи. Они заслуживали большего. Мы видели один из тех редких случаев, когда «Камп Ноу» гордился клубом, несмотря на поражение», – сказал Пике.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

    Источник: Goal.com

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    20.04.2017 09:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 апреля 2017, 12:50

      Победа и только победа, и ни каких сомнений Юве лучше всех на данный момент...

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 апреля 2017, 11:27

      Юве, в тебя верим))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 апреля 2017, 11:23

      Ювентус -в этом сезоне Вы лучшие ! Удачи тебе и победы в финале !!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      trudovik 20 апреля 2017, 11:18

      Не смотря на счет, это игра была прекрасной во всем.
      Барсе желаю провести сильную игру в Мадриде, а Юве взять ЛЧ!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 20 апреля 2017, 10:21

      Если судьи на засудят, то Юве вполне может отжать блестящую жестянку и испашек.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 апреля 2017, 10:10

      Конечно за Ювентус,только не Реал и Атлетико...логично))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > ЖОРРО 21 апреля 2017, 20:59

      был еще вариант с Монако) а так может и чтоб потом говорить, что их выбил Чемпион

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Cant Stop 22 апреля 2017, 13:14

      Кстати да!!!!

      0
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