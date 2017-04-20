Пике пожелал «Ювентусу» победы в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Жерар Пике пожелал «Ювентусу» успехов в Лиге чемпионов на оставшихся стадиях. Он также отметил поддержку испанских фанатов, которые не отказались от команды в сложные мгновения.

«Хочу пожелать «Ювентусу» всего наилучшего в оставшихся матчах Лиги чемпионов. Думаю, они действительно могут выиграть турнир.

Нашим болельщикам определенно трудно принять факт поражения, но сегодня они проявили себя фантастически, продолжая поддерживать нас даже после этой неудачи. Они заслуживали большего. Мы видели один из тех редких случаев, когда «Камп Ноу» гордился клубом, несмотря на поражение», – сказал Пике.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.