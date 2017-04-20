Слуцкий продолжает верить в «Барселону»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выступил экспертом на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», который закончился со счетом 0:0.

«Этот «Юве» может быть сильнее. Они стали на шаг ближе к своей мечте. Но тот, кто верит в сказку, знайте – «Барса» вам ее еще подарит, и не раз», – сказал Слуцкий.

Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Ювентуса», благодаря чему итальянцы вышли в следующий раунд турнира.