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    Слуцкий продолжает верить в «Барселону»

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выступил экспертом на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», который закончился со счетом 0:0.

    «Этот «Юве» может быть сильнее. Они стали на шаг ближе к своей мечте. Но тот, кто верит в сказку, знайте – «Барса» вам ее еще подарит, и не раз», – сказал Слуцкий.

    Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Ювентуса», благодаря чему итальянцы вышли в следующий раунд турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2017 08:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 02:34

      Да, бабосов немеряно выжали соки из одних игроков - купят других и снова в бой за трофеями! Лучшие футболисты мира мечтают играть за Барсу! Это вам не российские клубы куда талантливых игроков мирового уровня даже за большие бабки не заманишь...

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 21 апреля 2017, 13:28

      Барса со своей тики-такой умерла, это - точно. Против нее научились играть, нужно выдумывать что-то новое.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 апреля 2017, 10:35

      А я тоже считаю, что эпоха Барсы умирает!!!

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