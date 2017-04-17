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  • Промес – болельщикам «Спартака»: «Ваша поддержка в матче с «Зенитом» была просто супер»

Промес – болельщикам «Спартака»: «Ваша поддержка в матче с «Зенитом» была просто супер»

17 апреля 2017, 17:13
15

Хавбек «Спартака» Квинси Промес выразил благодарность болельщикам команды за поддержку в поединке 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1).

Напомним, что голландец в воскресной встрече с петербуржцами оформил гол и результативную передачу.

«Ваша поддержка вчера была просто супер», – написал Промес на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач. После 23-х туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси
Комментарии (15)
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Дмитрий ФКСМ
1492440077
Тебе спасибо
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VVM1964
1492440896
СУПЕР - БЫЛА ТВОЯ ИГРА С ЗЕНИТОМ ! СПАСИБО , КВИНСИ .
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filosof sparty
1492442170
КБ в этом доки! Баннеры вообще улёт!!!
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alll-1
1492442510
и тебе спасибо за классную игру
Ответить
bafor
1492442642
90 процентов успеха Спартака - это заслуга Промеса.
Ответить
Mahone
1492443520
Спасибо тебе !!!!!!!!!!!!Играл хорошо!!!!!!!!Давай без трамв
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NEON-SM
1492448564
Антоха ты наш герой, удачи тебе и клубу
Ответить
Д Альбертини
1492451159
твоя игра была вчера тоже супер!)
Ответить
Igornv
1492452345
Класс
Ответить
Мары
1492456763
Так и есть. На матч Спартак-Зенит народу пришло столько же,сколько на все остальные матчи этого тура РФПЛ. Мы всегда будем с командой !!!
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