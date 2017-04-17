Промес – болельщикам «Спартака»: «Ваша поддержка в матче с «Зенитом» была просто супер»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес выразил благодарность болельщикам команды за поддержку в поединке 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1).

Напомним, что голландец в воскресной встрече с петербуржцами оформил гол и результативную передачу.

«Ваша поддержка вчера была просто супер», – написал Промес на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач. После 23-х туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.