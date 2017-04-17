Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес – болельщикам «Спартака»: «Ваша поддержка в матче с «Зенитом» была просто супер»

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес выразил благодарность болельщикам команды за поддержку в поединке 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1).

    Напомним, что голландец в воскресной встрече с петербуржцами оформил гол и результативную передачу.

    «Ваша поддержка вчера была просто супер», – написал Промес на своей странице в Instagram.

    В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач. После 23-х туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 18 апреля 2017, 05:48

      ФК СМ самый популярный клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 17 апреля 2017, 22:37

      Квинси, молодец, вот только уйдет скоро. Это печально.ему нужно рости, а у нас не получится. Надеюсь , квинси ты не покинешь красно-белых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 22:19

      Так и есть.
      На матч Спартак-Зенит народу пришло столько же,сколько на все остальные матчи этого тура РФПЛ.
      Мы всегда будем с командой !!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 17 апреля 2017, 21:05

      Класс

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 20:45

      твоя игра была вчера тоже супер!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 20:02

      Антоха ты наш герой, удачи тебе и клубу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 18:38

      Спасибо тебе !!!!!!!!!!!!Играл хорошо!!!!!!!!Давай без трамв

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 17 апреля 2017, 18:24

      90 процентов успеха Спартака - это заслуга Промеса.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > bafor 17 апреля 2017, 18:57

      ну не стоит так в крайность сударь, максимум 20%

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > bafor 17 апреля 2017, 18:58

      ну, в этом то матче, точно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > bafor 17 апреля 2017, 22:34

      А я бы внес поправку-90 % успеха-заслуга Массимо Карреры и его воинов,и Квинси один из лидеров команды !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 17 апреля 2017, 18:21

      и тебе спасибо за классную игру

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 18:16

      КБ в этом доки! Баннеры вообще улёт!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11