Зидан останется в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работать в Мадриде и после завершения текущего сезона. Результаты команды не смогут повлиять на его перспективы в клубе. Самому французскому специалисту уже сообщили о таком решении руководства клуба. Известно, что президент «Реала» Флорентино Перес полностью доверяет Зидану.

Напомним, что Зидан возглавил команду по ходу предыдущего сезона, сменив на посту главного тренера уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. За это время «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Контракт тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2018 года.