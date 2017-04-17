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    Зидан останется в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работать в Мадриде и после завершения текущего сезона. Результаты команды не смогут повлиять на его перспективы в клубе. Самому французскому специалисту уже сообщили о таком решении руководства клуба. Известно, что президент «Реала» Флорентино Перес полностью доверяет Зидану.

    Напомним, что Зидан возглавил команду по ходу предыдущего сезона, сменив на посту главного тренера уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. За это время «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Контракт тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Marca

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    17.04.2017 10:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 17 апреля 2017, 16:58

      ну следующий год точно будет жара! Барселона усилит защиту, состав тоже будет чуть по другому!

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 17 апреля 2017, 12:52

      И это будет правильно! Зизу показывает отличные результаты, а Пересу только результаты и нужны...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 17 апреля 2017, 11:57

      Перес как погода.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 17 апреля 2017, 11:33

      Я рад, что Зидан останется работать еще. Я так хочу, чтобы Зидан, стал доч Реала, своего рода Алексом Фергюсоном.

      1
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 17 апреля 2017, 11:08

      отлично

      0
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