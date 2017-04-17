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    Калиниченко признал трансферы «Зенита» провальными

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что новички «Зенита», пришедшие в зимнее трансферное окно, не смогли проявить себя на должном уровне. Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга зимой подписали вратаря Андрея Лунева, защитников Бранислава Ивановича и Ибрагима Цаллагова и хавбеков Йоана Молло и Эрнани.

    – Пока никто из новичков «Зенит» не усилил. Вот с Жулиано прошлым летом Луческу угадал, тот в одиночку команду тащил.

    – А сейчас сдулся.

    – Не только он – весь «Зенит» буксует. Однако в бразильце сомнений нет. Исполнитель-то классный.

    – Лунев сильнее Лодыгина?

    – Не факт. Мне кажется, из «Уфы» парня брали на перспективу. Просто Лодыгин в какой-то момент перестал прогрессировать. Уперся в потолок, и все. Возможно, конкуренция хоть как-то подстегнет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 09:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 14:58

      главный провал-это Луческа

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 апреля 2017, 14:52

      Я еще приход Луческу считаю неудачей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 14:00

      Лунев то понадежнее будет Лодыгина. И это не только во вчерашнем матче, а в целом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 апреля 2017, 11:13

      с луневым угадали,если бы не он,вчера бы больше забили,а остальные да,не понятно чем занимаются,жулиано по началу показывал отличную игру,а сейчас мертвый,про защиту вообще говорить не стоит

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 10:49

      Макс не прав.
      Лунёв реально хороший кипер.
      Здесь Зенит не прогадал.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 апреля 2017, 10:01

      Калиниченко-главный новостник Бомбардира !? Что не новость, то от него....(((

      0
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