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Калиниченко признал трансферы «Зенита» провальными

17 апреля 2017, 09:56
6

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что новички «Зенита», пришедшие в зимнее трансферное окно, не смогли проявить себя на должном уровне. Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга зимой подписали вратаря Андрея Лунева, защитников Бранислава Ивановича и Ибрагима Цаллагова и хавбеков Йоана Молло и Эрнани.

– Пока никто из новичков «Зенит» не усилил. Вот с Жулиано прошлым летом Луческу угадал, тот в одиночку команду тащил.

– А сейчас сдулся.

– Не только он – весь «Зенит» буксует. Однако в бразильце сомнений нет. Исполнитель-то классный.

– Лунев сильнее Лодыгина?

– Не факт. Мне кажется, из «Уфы» парня брали на перспективу. Просто Лодыгин в какой-то момент перестал прогрессировать. Уперся в потолок, и все. Возможно, конкуренция хоть как-то подстегнет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Калиниченко Максим Иванович Бранислав Молло Йоан Цаллагов Ибрагим Лунев Андрей Жулиано Лодыгин Юрий
Комментарии (6)
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acer2003
1492412477
Калиниченко-главный новостник Бомбардира !? Что не новость, то от него....(((
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Мары
1492415363
Макс не прав. Лунёв реально хороший кипер. Здесь Зенит не прогадал.
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Asbjorn
1492416786
с луневым угадали,если бы не он,вчера бы больше забили,а остальные да,не понятно чем занимаются,жулиано по началу показывал отличную игру,а сейчас мертвый,про защиту вообще говорить не стоит
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Д Альбертини
1492426832
Лунев то понадежнее будет Лодыгина. И это не только во вчерашнем матче, а в целом.
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serppion
1492429959
Я еще приход Луческу считаю неудачей.
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сасас
1492430338
главный провал-это Луческа
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