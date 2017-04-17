Калиниченко признал трансферы «Зенита» провальными

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что новички «Зенита», пришедшие в зимнее трансферное окно, не смогли проявить себя на должном уровне. Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга зимой подписали вратаря Андрея Лунева, защитников Бранислава Ивановича и Ибрагима Цаллагова и хавбеков Йоана Молло и Эрнани.

– Пока никто из новичков «Зенит» не усилил. Вот с Жулиано прошлым летом Луческу угадал, тот в одиночку команду тащил.

– А сейчас сдулся.

– Не только он – весь «Зенит» буксует. Однако в бразильце сомнений нет. Исполнитель-то классный.

– Лунев сильнее Лодыгина?

– Не факт. Мне кажется, из «Уфы» парня брали на перспективу. Просто Лодыгин в какой-то момент перестал прогрессировать. Уперся в потолок, и все. Возможно, конкуренция хоть как-то подстегнет.