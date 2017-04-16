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    Алли может подписать с «Тоттенхэмом» третий контракт за последние 16 месяцев

    «Тоттенхэм» готов предложить полузащитнику команды Деле Алли новый контракт. Как сообщается, «шпоры» разработали для футболиста долгосрочное соглашение, при котором его зарплата увеличится практически вдвое. Если Алли подпишет контракт, то он станет для него уже третьим в «Тоттенхэме» за последние 16 месяцев. 21-летний хавбек интересен нескольким европейским грандам, в том числе и «Реалу».

    Алли в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 31 матч, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    16.04.2017 08:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 16 апреля 2017, 12:06

      Агент Алли, наверное, сейчас новый особняк подыскивает...везучий дьявол)))

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 16 апреля 2017, 10:54

      Пункт включать наверное где-то 150/200 миллионов фунтов.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 апреля 2017, 10:08

      Они его и так дороже Бейла продадут, зачем очередной контракт?)))

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      Рейтинг: +54

      Evklid > TY13R 16 апреля 2017, 10:33

      затем,чтобы подороже продать

      2
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