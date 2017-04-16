Алли может подписать с «Тоттенхэмом» третий контракт за последние 16 месяцев

«Тоттенхэм» готов предложить полузащитнику команды Деле Алли новый контракт. Как сообщается, «шпоры» разработали для футболиста долгосрочное соглашение, при котором его зарплата увеличится практически вдвое. Если Алли подпишет контракт, то он станет для него уже третьим в «Тоттенхэме» за последние 16 месяцев. 21-летний хавбек интересен нескольким европейским грандам, в том числе и «Реалу».

Алли в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 31 матч, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

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