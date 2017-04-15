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  • Прокурор Германии сомневается, что теракт в Дортмунде совершили исламисты

Прокурор Германии сомневается, что теракт в Дортмунде совершили исламисты

15 апреля 2017, 09:11
5

Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что версия о совершении теракта возле автобуса «Боруссии» радикальными исламистами из группировки ИГИЛ (запрещенной организации в РФ), более не является приоритетной. Келер согласился с результатами расследования СМИ, которые высказали предположение, что найденные письма со словами «во имя Аллаха», являются сфабрикованными, чтобы сбить с толку полицию.

«Как правило, ИГИЛ не ведет переговоры таким образом», – сказал Келер.

Предполагается, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов или футбольных хулиганов. Напомним, во время отправления на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако», возле автобуса «Боруссии» прогремело три взрыва. В результате происшествия травму руки получил защитник немцев Марк Бартра.

Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное

Источник: BBC
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Боруссия Д
Комментарии (5)
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ДЖУZ
1492237106
до сих пор не кидали записки исламисты, да и взрывы были эти не тааие уж и мощные, а тут и бомбы 3 слабоватые и записку оставили, маразм с ука
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VIPded
1492237256
Да бюргеры это шалят, бюргеры! А исламисты, впечатленные евротолерантностью, конечно, сажают цветочки и гейпарады устраивают!
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kagorich
1492239254
Был бы теракт так от автобуса вообще бы ничего не осталось, тут по ходу деньги в приоритете, мож на договорняк какой не пошли или кто персонально кому дорогу перешёл. Пугают короче.
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lokomotyv
1492243067
нелюди
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de bruyne
1492248105
Как и в Россие везде митинги и жопа... взрыв все ушло... если игил там участвовала бы... боруссия занава игроков собирала бы
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