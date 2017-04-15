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    Прокурор Германии сомневается, что теракт в Дортмунде совершили исламисты

    Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что версия о совершении теракта возле автобуса «Боруссии» радикальными исламистами из группировки ИГИЛ (запрещенной организации в РФ), более не является приоритетной. Келер согласился с результатами расследования СМИ, которые высказали предположение, что найденные письма со словами «во имя Аллаха», являются сфабрикованными, чтобы сбить с толку полицию.

    «Как правило, ИГИЛ не ведет переговоры таким образом», – сказал Келер.

    Предполагается, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов или футбольных хулиганов. Напомним, во время отправления на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако», возле автобуса «Боруссии» прогремело три взрыва. В результате происшествия травму руки получил защитник немцев Марк Бартра.

    Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное

    Источник: BBC

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    15.04.2017 09:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 15 апреля 2017, 12:21

      Как и в Россие везде митинги и жопа... взрыв все ушло... если игил там участвовала бы... боруссия занава игроков собирала бы

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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 15 апреля 2017, 10:57

      нелюди

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      Рейтинг: +675

      kagorich 15 апреля 2017, 09:54

      Был бы теракт так от автобуса вообще бы ничего не осталось, тут по ходу деньги в приоритете, мож на договорняк какой не пошли или кто персонально кому дорогу перешёл. Пугают короче.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 апреля 2017, 09:20

      Да бюргеры это шалят, бюргеры! А исламисты, впечатленные евротолерантностью, конечно, сажают цветочки и гейпарады устраивают!

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 15 апреля 2017, 09:18

      до сих пор не кидали записки исламисты, да и взрывы были эти не тааие уж и мощные, а тут и бомбы 3 слабоватые и записку оставили, маразм с ука

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