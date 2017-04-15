Прокурор Германии сомневается, что теракт в Дортмунде совершили исламисты

Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что версия о совершении теракта возле автобуса «Боруссии» радикальными исламистами из группировки ИГИЛ (запрещенной организации в РФ), более не является приоритетной. Келер согласился с результатами расследования СМИ, которые высказали предположение, что найденные письма со словами «во имя Аллаха», являются сфабрикованными, чтобы сбить с толку полицию.

«Как правило, ИГИЛ не ведет переговоры таким образом», – сказал Келер.

Предполагается, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов или футбольных хулиганов. Напомним, во время отправления на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако», возле автобуса «Боруссии» прогремело три взрыва. В результате происшествия травму руки получил защитник немцев Марк Бартра.

Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное