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    Фассоне: «Одна из приоритетных задач – продление контракта с Доннаруммой»

    Новый исполнительный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, каких игроков клуб хочет сохранить в составе. Напомним, вчера «Милан» официально был продан компании Компания Rossoneri Sport Investment Lux за 740 миллионов евро.

    «Одна из приоритетных задач – продление контракта с Доннаруммой. Хотим сделать его лидером команды на долгие годы.

    С завтрашнего дня мы займемся переговорами с игроками, соглашения которых истекают в 2018 году, как у Сусо», – отметил Фассоне.

    Джанлуиджи Доннарумма – воспитанник «Милана». Его стоимость составляет 17 миллионов фунтов.

    Источник: ФК «Милан»

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    14.04.2017 18:34
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