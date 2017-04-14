Фассоне: «Одна из приоритетных задач – продление контракта с Доннаруммой»

Новый исполнительный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, каких игроков клуб хочет сохранить в составе. Напомним, вчера «Милан» официально был продан компании Компания Rossoneri Sport Investment Lux за 740 миллионов евро.

«Одна из приоритетных задач – продление контракта с Доннаруммой. Хотим сделать его лидером команды на долгие годы.

С завтрашнего дня мы займемся переговорами с игроками, соглашения которых истекают в 2018 году, как у Сусо», – отметил Фассоне.

Джанлуиджи Доннарумма – воспитанник «Милана». Его стоимость составляет 17 миллионов фунтов.