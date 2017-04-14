Сборная России может провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной, Бразилией, Францией и Италией

РФС ведет переговоры по проведению товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии, Испании и Франции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира.

Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте. Мы как хозяева не обременены этим отбором, а у других есть проблемы», – сказал Мутко.

Напомним, что 5 июня сборная России сыграет в Будапеште с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили. Затем команда Станислава Черчесова примет участие в Кубке конфедераций.