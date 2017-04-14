Сборная России может провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной, Бразилией, Францией и Италией

Вот странные люди у нас в России, причем не только в вышестоящих учреждениях, но в обычном обществе. Когда играли с Катаром, Румынией и т.д., то все кричали - "да зачем эти матчи нужны, надо с сильными играть и бла бла бла.....". Сейчас речь пошла о возможном проведении товарищеский матчей против сильных команд, и у многих все-равно отрицательные комментарии. А вы зачем тогда за сборную болеете, если вам всегда все плохо? Ну будем играть с сильными командами, что в этом плохого то?
РФС ведет переговоры по проведению товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии, Испании и Франции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
«Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира.
Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте. Мы как хозяева не обременены этим отбором, а у других есть проблемы», – сказал Мутко.
Напомним, что 5 июня сборная России сыграет в Будапеште с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили. Затем команда Станислава Черчесова примет участие в Кубке конфедераций.