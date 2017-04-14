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    Сборная России может провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной, Бразилией, Францией и Италией

    РФС ведет переговоры по проведению товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии, Испании и Франции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    «Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира.

    Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте. Мы как хозяева не обременены этим отбором, а у других есть проблемы», – сказал Мутко.

    Напомним, что 5 июня сборная России сыграет в Будапеште с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили. Затем команда Станислава Черчесова примет участие в Кубке конфедераций.

    Источник: ТАСС

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    14.04.2017 16:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 апреля 2017, 22:52

      Вот странные люди у нас в России, причем не только в вышестоящих учреждениях, но в обычном обществе. Когда играли с Катаром, Румынией и т.д., то все кричали - "да зачем эти матчи нужны, надо с сильными играть и бла бла бла.....". Сейчас речь пошла о возможном проведении товарищеский матчей против сильных команд, и у многих все-равно отрицательные комментарии. А вы зачем тогда за сборную болеете, если вам всегда все плохо? Ну будем играть с сильными командами, что в этом плохого то?

      1
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 14 апреля 2017, 19:43

      Конечно может,но не проведет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 апреля 2017, 19:17

      Остается один вопрос - зачем федерациям этих стран проводить матчи с "андердогом"!!!??? Что может дать этот спарринг, кроме денег??? Ни в тактическом, ни в эмоциональном, да ни в каком плане "сборная деревяшек" не интересна для таких команд!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 апреля 2017, 19:04

      Может-это не значит, что сыграет!

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 апреля 2017, 18:45

      у них как раз то нет проблем, они покажут качественный футбол. А вот наша " сборная"....

      -1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 14 апреля 2017, 18:36

      позорное зрелище будет....

      0
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 14 апреля 2017, 18:15

      с люксембургом играйте

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 апреля 2017, 18:11

      Значит 100е место в рейтинге ФИФА совсем близко

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 14 апреля 2017, 17:56

      Есть одна восточная мудрость: "чем сильнее соперник, тем меньше позора при неудаче".
      Видимо надоело позориться со слабыми соперниками. Давайте ка попозоримся с сильными, не так обидно будет)

      3
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      Рейтинг: +235

      Копытин 14 апреля 2017, 17:36

      Может сыграть, но не сыграет.

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