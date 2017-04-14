Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России может провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной, Бразилией, Францией и Италией

Сборная России может провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной, Бразилией, Францией и Италией

14 апреля 2017, 16:15
18

РФС ведет переговоры по проведению товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии, Испании и Франции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира.

Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте. Мы как хозяева не обременены этим отбором, а у других есть проблемы», – сказал Мутко.

Напомним, что 5 июня сборная России сыграет в Будапеште с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили. Затем команда Станислава Черчесова примет участие в Кубке конфедераций.

Источник: ТАСС
Товарищеские матчи Россия Италия Испания Аргентина Бразилия Франция Мутко Виталий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr. Tony Stark
1492177952
От второго состава Бельгии привет
Ответить
Chernyi Lis
1492179693
еще заплатите сполна чтоб сыграть со вторым составом..
Ответить
kykyi
1492180303
"А так же со сборными Марса, Юпитера и Альфы Центавра, межгалактический стадион в Нью Васюках уже приняли в эксплуатацию, осталось достроить." Виталий- Мутко- Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей.
Ответить
Rebrova
1492181764
Есть одна восточная мудрость: "чем сильнее соперник, тем меньше позора при неудаче". Видимо надоело позориться со слабыми соперниками. Давайте ка попозоримся с сильными, не так обидно будет)
Ответить
Andrering87
1492184194
позорное зрелище будет....
Ответить
lekseij2007
1492184732
у них как раз то нет проблем, они покажут качественный футбол. А вот наша " сборная"....
Ответить
Serjoga
1492185855
Может-это не значит, что сыграет!
Ответить
Сильвербой
1492186627
Остается один вопрос - зачем федерациям этих стран проводить матчи с "андердогом"!!!??? Что может дать этот спарринг, кроме денег??? Ни в тактическом, ни в эмоциональном, да ни в каком плане "сборная деревяшек" не интересна для таких команд!
Ответить
Freyd
1492188200
Конечно может,но не проведет.
Ответить
Nesterenko
1492199559
Вот странные люди у нас в России, причем не только в вышестоящих учреждениях, но в обычном обществе. Когда играли с Катаром, Румынией и т.д., то все кричали - "да зачем эти матчи нужны, надо с сильными играть и бла бла бла.....". Сейчас речь пошла о возможном проведении товарищеский матчей против сильных команд, и у многих все-равно отрицательные комментарии. А вы зачем тогда за сборную болеете, если вам всегда все плохо? Ну будем играть с сильными командами, что в этом плохого то?
Ответить
Главные новости
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
5
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
5
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Все новости
Все новости
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
2
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
08:43
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
08:23
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+