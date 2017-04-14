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    Моратти: «С уходом Берлускони завершается важный период итальянского футбола»

    Бывший президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что с уходом Сильвио Берлускони из «Милана» завершился целый период итальянского футбола. Отметим, что в четверг была завершена сделка по продаже «Милана» китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux за 740 миллионов евро, который возглавляет Ли Йонхонг.

    «Берлускони был настоящим революционером. Он сыграл очень важную роль для всего итальянского футбола. С 1986 года прошло достаточно много времени. Он останется в воспоминании всех итальянцев. Берлускони был новатором, и с его уходом завершается важный период итальянского футбола», – приводит слова Моратти издание Corriere dello Sport.

    Напомним, что Берлускони руководил «Миланом» с февраля 1986 года. При нем клуб восемь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь Суперкубков страны, пять раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок, один раз клубный чемпионат мира. Последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 08:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +49

      melnicn 14 апреля 2017, 11:40

      ВЕЛИКИЙ КЛУБ СОТВОРИЛ МЕДИЯ-МАГНАТ!!!

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 апреля 2017, 11:36

      Не хило милан кубков выйграл, учитывая если он уже лет 5 никакой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 14 апреля 2017, 10:18

      все проходит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      milanium 14 апреля 2017, 09:26

      Прощай Берл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 14 апреля 2017, 09:13

      неслабые достижения
      .

      1
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