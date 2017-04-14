Моратти: «С уходом Берлускони завершается важный период итальянского футбола»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что с уходом Сильвио Берлускони из «Милана» завершился целый период итальянского футбола. Отметим, что в четверг была завершена сделка по продаже «Милана» китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux за 740 миллионов евро, который возглавляет Ли Йонхонг.

«Берлускони был настоящим революционером. Он сыграл очень важную роль для всего итальянского футбола. С 1986 года прошло достаточно много времени. Он останется в воспоминании всех итальянцев. Берлускони был новатором, и с его уходом завершается важный период итальянского футбола», – приводит слова Моратти издание Corriere dello Sport.

Напомним, что Берлускони руководил «Миланом» с февраля 1986 года. При нем клуб восемь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь Суперкубков страны, пять раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок, один раз клубный чемпионат мира. Последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году.