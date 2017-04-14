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  • Моратти: «С уходом Берлускони завершается важный период итальянского футбола»

Моратти: «С уходом Берлускони завершается важный период итальянского футбола»

14 апреля 2017, 08:53
5

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что с уходом Сильвио Берлускони из «Милана» завершился целый период итальянского футбола. Отметим, что в четверг была завершена сделка по продаже «Милана» китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux за 740 миллионов евро, который возглавляет Ли Йонхонг.

«Берлускони был настоящим революционером. Он сыграл очень важную роль для всего итальянского футбола. С 1986 года прошло достаточно много времени. Он останется в воспоминании всех итальянцев. Берлускони был новатором, и с его уходом завершается важный период итальянского футбола», – приводит слова Моратти издание Corriere dello Sport.

Напомним, что Берлускони руководил «Миланом» с февраля 1986 года. При нем клуб восемь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь Суперкубков страны, пять раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок, один раз клубный чемпионат мира. Последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Интер Берлускони Сильвио
Комментарии (5)
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Робинзон
1492150400
неслабые достижения .
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milanium
1492151185
Прощай Берл...
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Urry
1492154327
все проходит
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Павел Буре
1492159003
Не хило милан кубков выйграл, учитывая если он уже лет 5 никакой!
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melnicn
1492159234
ВЕЛИКИЙ КЛУБ СОТВОРИЛ МЕДИЯ-МАГНАТ!!!
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