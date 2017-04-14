Гвардиола надеется, что Трамп и Путин найдут выход из ситуации, сложившейся в Сирии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя атаку на автобус дортмундской «Боруссии», отметил, что в мире происходят страшные вещи. Испанский специалист выразил надежду, что президенты США и России смогут изменить ситуацию в Сирии в лучшую сторону.

«Немного страшно из-за того, что творится в мире. И с каждым днем ситуация становится все безумнее.

То, что происходит в Сирии... Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из этой ситуации. Неизвестно, как все закончится, если этого не случится.

Нужно продолжать жить без страха», – заявил Гвардиола.