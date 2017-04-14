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  • Гвардиола надеется, что Трамп и Путин найдут выход из ситуации, сложившейся в Сирии

Гвардиола надеется, что Трамп и Путин найдут выход из ситуации, сложившейся в Сирии

14 апреля 2017, 01:36
6

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя атаку на автобус дортмундской «Боруссии», отметил, что в мире происходят страшные вещи. Испанский специалист выразил надежду, что президенты США и России смогут изменить ситуацию в Сирии в лучшую сторону.

«Немного страшно из-за того, что творится в мире. И с каждым днем ситуация становится все безумнее.

То, что происходит в Сирии... Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из этой ситуации. Неизвестно, как все закончится, если этого не случится.

Нужно продолжать жить без страха», – заявил Гвардиола.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Весь мир Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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Болельщик Реал Мадрида
1492145670
А Пеп, тут при чем? С чего его начали интересовать политические процессы! Наверное тоже Путину звонил, а он ему пообещал, что когда ему исполнится 60-65 лет, он ему подарит паспорт РФ.
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DIDI 23
1492146907
президенты США, России и Китая
-------------------------------------------------------------------------------- На Меркель с Оландом уже надежды нет.
Ответить
Евгений Б
1492148391
В.В. найдёт и без США. Сирия, Турция и Иран в коалиции с Россией способны решить проблему и постепенно решают, а США как палка в колёсах, пора её переехать и выгнать из Сирии, что существенно ускорит процесс урегулирования.
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kella
1492156966
Гвардиола, - Трамп и Путин далеки от футбола!
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САНЁК17
1492191019
Даже тренера знает от кого зависит спокойствие мира.
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