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    Гвардиола надеется, что Трамп и Путин найдут выход из ситуации, сложившейся в Сирии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя атаку на автобус дортмундской «Боруссии», отметил, что в мире происходят страшные вещи. Испанский специалист выразил надежду, что президенты США и России смогут изменить ситуацию в Сирии в лучшую сторону.

    «Немного страшно из-за того, что творится в мире. И с каждым днем ситуация становится все безумнее.

    То, что происходит в Сирии... Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из этой ситуации. Неизвестно, как все закончится, если этого не случится.

    Нужно продолжать жить без страха», – заявил Гвардиола.

    Источник: Marca

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    14.04.2017 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 14 апреля 2017, 20:30

      Даже тренера знает от кого зависит спокойствие мира.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 14 апреля 2017, 11:02

      Гвардиола, - Трамп и Путин далеки от футбола!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 14 апреля 2017, 08:39

      В.В. найдёт и без США. Сирия, Турция и Иран в коалиции с Россией способны решить проблему и постепенно решают, а США как палка в колёсах, пора её переехать и выгнать из Сирии, что существенно ускорит процесс урегулирования.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 апреля 2017, 08:15

      президенты США, России и Китая

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      На Меркель с Оландом уже надежды нет.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 апреля 2017, 07:54

      А Пеп, тут при чем? С чего его начали интересовать политические процессы! Наверное тоже Путину звонил, а он ему пообещал, что когда ему исполнится 60-65 лет, он ему подарит паспорт РФ.

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Болельщик Реал Мадрида 14 апреля 2017, 08:42

      Новый тренер сборной? А что, звучит интересно.

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