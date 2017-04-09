Гончаренко остался недоволен результатом матча против «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью каналу «Наш Футбол» поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1). Специалист остался недоволен результатом встречи, заявив, что армейцы были достойны победы.

– В какой-то степени этот матч можно назвать игрой неиспользованных возможностей...

– Да, выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы бы могли ее одержать. Если реализовали бы хотя бы один момент в первом тайме, было бы лучше. А так получилась напряженная игра, были яркие моменты. Понятно, что «Краснодар» играл при поддержке болельщиков и где-то с нашей помощью смог во втором тайме завладеть инициативой. Но мы показали, что у нас есть характер, сравняли счет в непростой ситуации, когда соперник поймал кураж. И тем не менее, я недоволен.

– Нереализованные моменты – это невезение или плохая игра в завершающей стадии?

– Это спешка. Мы принимали очень поспешные решения. Не торопились бы, могли бы забить в первом тайме.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея одинаковое количество очков с «Зенитом».