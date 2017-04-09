Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко остался недоволен результатом матча против «Краснодара»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью каналу «Наш Футбол» поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1). Специалист остался недоволен результатом встречи, заявив, что армейцы были достойны победы.

    – В какой-то степени этот матч можно назвать игрой неиспользованных возможностей...

    – Да, выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы бы могли ее одержать. Если реализовали бы хотя бы один момент в первом тайме, было бы лучше. А так получилась напряженная игра, были яркие моменты. Понятно, что «Краснодар» играл при поддержке болельщиков и где-то с нашей помощью смог во втором тайме завладеть инициативой. Но мы показали, что у нас есть характер, сравняли счет в непростой ситуации, когда соперник поймал кураж. И тем не менее, я недоволен.

    – Нереализованные моменты – это невезение или плохая игра в завершающей стадии?

    – Это спешка. Мы принимали очень поспешные решения. Не торопились бы, могли бы забить в первом тайме.

    ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея одинаковое количество очков с «Зенитом».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2017 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии136
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 10 апреля 2017, 07:25

      ЦСКА-то свой гол забил только после того, как судья не зафиксировал нарушение на линии штрафной Акинфеева!!! там должен был быть как минимум штрафной, как максимум - второй пенальци!!!

      поэтому ничьей с Краснодаром Гончаренко может быть НЕдоволен... ЦСКА должен был ПРОИГРАТЬ!!!!


      хотя в первом тайме Краснодар отскочил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 10 апреля 2017, 02:47

      ЦСКА нужен забивной нап.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 апреля 2017, 21:05

      В целом играли не так уж плохо...да, где-то не повезло...уже который матч неплох Витиньо, парень явно с другим настроем играет...Фернандес прилично Рамиреса повозил...замыкающего в штрафной у ЦСКА сейчас по сути нет...Оланаре либо не готов, либо не вписывается в стартовую схему...Ионов больше полузащитник, не тянет он на форварда...эту проблему придётся решать...подводя итог, могли сыграть лучше, но и "Краснодар" молодцы - не спасовали, боролись, играли в свой футбол...хороший матч, но может так статься, что именно он предрешит судьбу чемпионства

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 9 апреля 2017, 20:44

      Гоните Ионова!Была полная глупость брать этого типа.Ну это Слуцкий.Вы же умный человек и должны видеть,что с Ионовым,Оленаре шансы на успехи в Европе нулевые.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > Boniel+ 9 апреля 2017, 21:03

      "Гоните"!!!))) Это "барахло" во-первых, купили, то есть заплатили бабки. Во-вторых, как? Просто выгнать или продать? В-третьих, если бы его кто-то купил... В очереди на его покупку, я так понимаю, никого нет и не наблюдается в обозримом будущем)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > serglider 9 апреля 2017, 23:00

      Ионов в аренде так-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 апреля 2017, 20:05

      По игре было гораздо лучше чем последние годы у Слуцкого, жаль только что один забили и остановились...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Konb48 9 апреля 2017, 20:03

      Игра хорошая была, еще бы моменты реализовали все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 апреля 2017, 19:21

      забивать надо было в первом тайме...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:39

      qeqdas

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:39

      fadfhtdf

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:39

      sfgthfhjfg

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:39

      sdgdfhdfh

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      awdsgdgsdg

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      adfsdfsdgsdg

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      sggfhghkhjkhjk

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      asdawedwqaf3e43

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      123124

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      123wfsdfd

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      12312312sdfsd

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      123123asfsd

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      12fsdfdhfdfg

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      12312sdfhhjkj

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      1fsdfdfhfgjhg

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      sdfdfghghjghj

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      fwe23fwe4

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      afsdfdgty65767

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      sdfsdfq13123

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > 84aivengo 22 июня 2017, 01:40

      fsdfdghfdht67567567

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      йу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      йуцйцу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      йуцйуй

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      йцуйцуйцу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      йуйцуйцу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      уйцуйцуйцуйцуйцу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      уйцуйцуйцуйцу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      уйцуйцуйцуйцуйц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:07

      уйцуйцуйцуйц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:08

      йуцйцуйцуйц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:08

      уйцуйуц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:08

      йцуйцуйц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:08

      уйцуйцуйцу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:08

      уйуйуйуйуйуйцу1313123

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      970965746

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      423466758768678576

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      65757869678

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      н4егнцй34негнкуен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      н45323256г6543124256нг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      456787976543212466

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      67890-09876543214567890987

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      4537689765435768798796543

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      4546787907654353768зщ9876543

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      уккенегнкеуцйкенегшеку

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      укенегшгщнекуценег

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      укенгншекуценегшек

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      кнегнкуцкуенгшекуцйкценгку

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      куенегекуценгшнекуценг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:09

      енегшекуценегннкеуценг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:10

      куенгшнекуцйкенегшнекеуу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:10

      укенгекуцйкенгшеккуене

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:10

      куенгекуйцукенгкуценг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:10

      уцкекнгекуцуцкенгшнгкеуце

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:10

      йуцукеуцйуйцкекеенкуц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      _Qun_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:10

      йцкуенеуйцкцуенегкеуцйкц

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      1

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      2

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      3

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      4

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      5

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      6

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      7

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:13

      8

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      10

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      12

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      11

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      13

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      14

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      15

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      17

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      18

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      19

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      20

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      21

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      2123

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      222

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      2225

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      2323432

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      123123

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      2454354

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Suu_SCKA_ 3 октября 2019, 03:14

      325454

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:15

      332545

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:15

      23

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:15

      25

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:15

      27

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:15

      29

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:15

      31

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:19

      51

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:19

      52

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:19

      54

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:19

      55

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:19

      56

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:19

      59

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Suu_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      61

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      62

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      63

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      64

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      65

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      66

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      67

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      68

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      69

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      70

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      17

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      11

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      1

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      2

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      3

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      4

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      5

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:20

      6

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      7

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      8

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      9

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      10

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Suu_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      123

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      42424

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      12412

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      124534

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      1231412

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      123532432

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      1ывыа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      12папва

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      123павпвар

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      12пварвра

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      123пвапва

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > _Qun_SCKA_ 3 октября 2019, 03:21

      31павпва

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11