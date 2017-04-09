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  • Гончаренко остался недоволен результатом матча против «Краснодара»

Гончаренко остался недоволен результатом матча против «Краснодара»

9 апреля 2017, 19:15
137

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью каналу «Наш Футбол» поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1). Специалист остался недоволен результатом встречи, заявив, что армейцы были достойны победы.

– В какой-то степени этот матч можно назвать игрой неиспользованных возможностей...

– Да, выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы бы могли ее одержать. Если реализовали бы хотя бы один момент в первом тайме, было бы лучше. А так получилась напряженная игра, были яркие моменты. Понятно, что «Краснодар» играл при поддержке болельщиков и где-то с нашей помощью смог во втором тайме завладеть инициативой. Но мы показали, что у нас есть характер, сравняли счет в непростой ситуации, когда соперник поймал кураж. И тем не менее, я недоволен.

– Нереализованные моменты – это невезение или плохая игра в завершающей стадии?

– Это спешка. Мы принимали очень поспешные решения. Не торопились бы, могли бы забить в первом тайме.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея одинаковое количество очков с «Зенитом».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (137)
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84aivengo
1491754887
забивать надо было в первом тайме...
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Konb48
1491757382
Игра хорошая была, еще бы моменты реализовали все.
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Аид666
1491757555
По игре было гораздо лучше чем последние годы у Слуцкого, жаль только что один забили и остановились...
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Boniel+
1491759899
Гоните Ионова!Была полная глупость брать этого типа.Ну это Слуцкий.Вы же умный человек и должны видеть,что с Ионовым,Оленаре шансы на успехи в Европе нулевые.
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ProstoPolzovatel
1491761150
В целом играли не так уж плохо...да, где-то не повезло...уже который матч неплох Витиньо, парень явно с другим настроем играет...Фернандес прилично Рамиреса повозил...замыкающего в штрафной у ЦСКА сейчас по сути нет...Оланаре либо не готов, либо не вписывается в стартовую схему...Ионов больше полузащитник, не тянет он на форварда...эту проблему придётся решать...подводя итог, могли сыграть лучше, но и "Краснодар" молодцы - не спасовали, боролись, играли в свой футбол...хороший матч, но может так статься, что именно он предрешит судьбу чемпионства
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petlyra
1491781632
ЦСКА нужен забивной нап.
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belarus-gomel
1491798351
ЦСКА-то свой гол забил только после того, как судья не зафиксировал нарушение на линии штрафной Акинфеева!!! там должен был быть как минимум штрафной, как максимум - второй пенальци!!! поэтому ничьей с Краснодаром Гончаренко может быть НЕдоволен... ЦСКА должен был ПРОИГРАТЬ!!!! хотя в первом тайме Краснодар отскочил...
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