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    Гендиректор «Уфы»: «Судейство в матче против «Спартака» мне понравилось»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями от матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3), а также заявил, что остался доволен работой судейской бригады Сергея Лапочкина.

    «»Уфа» смотрелась неплохо, мы недовольны результатом, что-то будем исправлять. Мне кажется, что «Спартак» был более убедителен в завершающих фразах или больше хотел победить. К судейству никаких претензий, судья давал играть, бороться. Мне судейство понравилось. Наверное, на команду серия из поражений давит.

    Наверное, для нашей команды проводить три встречи за короткий промежуток времени тяжело, и эмоциональный фон не очень хороший. Хотя я не скажу, что не отошли от Кубка. Надо опыта набираться, поэтому будем работать. Я думаю, скоро будем побеждать» – сказал функционер.

    «Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Р-Спорт

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    09.04.2017 17:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 18:26

      Со всем согласен-кроме момента когда судья остановил игру видя убегающего Промеса.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 апреля 2017, 17:27

      Уфа, пенальти надо забивать и игра могла быть другой. Но Спартак играл лучше.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 апреля 2017, 17:26

      как умеем так и судим

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 9 апреля 2017, 17:23

      Мне тоже понравилось, хотя по началу было не привычно, т.к. давал толкаться. А с пенальти там на усмотрение судьи и судья решил что они были. Это лучше чем там был, а тут не было.

      3
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      Рейтинг: +239

      nirita 9 апреля 2017, 17:11

      Ещё бы! Питер упорно помогал Уфе!!!

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