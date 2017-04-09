Гендиректор «Уфы»: «Судейство в матче против «Спартака» мне понравилось»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями от матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3), а также заявил, что остался доволен работой судейской бригады Сергея Лапочкина.

«»Уфа» смотрелась неплохо, мы недовольны результатом, что-то будем исправлять. Мне кажется, что «Спартак» был более убедителен в завершающих фразах или больше хотел победить. К судейству никаких претензий, судья давал играть, бороться. Мне судейство понравилось. Наверное, на команду серия из поражений давит.

Наверное, для нашей команды проводить три встречи за короткий промежуток времени тяжело, и эмоциональный фон не очень хороший. Хотя я не скажу, что не отошли от Кубка. Надо опыта набираться, поэтому будем работать. Я думаю, скоро будем побеждать» – сказал функционер.

«Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.