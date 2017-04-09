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    В ЦСКА хотят назначения на их матчи молодых арбитров

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что организация намерена делать ставку на молодых судей. По словам функционера, тот же ЦСКА хотел бы видеть в своих матчах именно начинающих арбитров.

    «На заседании исполкома тот же Евгений Гинер, президент ЦСКА, говорил: «Назначайте молодых судей на наши игры, если они будут ошибаться, мы, по крайней мере, будем знать, что они ошибаются». Почему нет? Да, мы будем давать дорогу тем ребятам, которые сейчас показывают хороший уровень подготовки и судейства и способны обеспечить нам качественную работу», – заявил Будогосский.

    Источник: ТАСС

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    09.04.2017 11:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 апреля 2017, 12:10

      ХИТРЫЙ КАК ЯВРЕЙ!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 апреля 2017, 12:03

      Потому что старые зажрались и просят дорого, а Гинер немного поиздержался :)

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