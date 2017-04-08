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    Роналду, Гризманн и Торрес выйдут с первых минут мадридского дерби между «Реалом» и «Атлетико»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на центральный матч 31-го тура Примеры.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрис, Роналду, Бензема, Бэйл.

    «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Twitter

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    08.04.2017 16:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 8 апреля 2017, 16:35

      реал затащит

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 8 апреля 2017, 16:20

      Чувствуется что сегодня не день Атлетико, а хотел бы чтоб они выиграли)

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