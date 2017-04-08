Роналду, Гризманн и Торрес выйдут с первых минут мадридского дерби между «Реалом» и «Атлетико»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на центральный матч 31-го тура Примеры.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрис, Роналду, Бензема, Бэйл.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»