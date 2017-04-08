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    «Реал» и «Атлетико» сойдутся в мадридском дерби на «Сантьяго Бернабеу»

    В субботу, 8 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании состоится матч между «Реалом» и «Атлетико». Дерби мадридских команд пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    «Королевский клуб» подходит к этому поединку в качестве лидера Примеры, тогда как подопечные Диего Симеоне на данный момент занимают третью позицию в турнирной таблице.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 17:15 по московскому времени, не пропустите!

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 16:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 апреля 2017, 17:01

      2:1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 8 апреля 2017, 16:50

      Это будет интересно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      MGG 8 апреля 2017, 10:04

      Чувствую игра будет жаркая

      0
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