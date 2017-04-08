«Реал» и «Атлетико» сойдутся в мадридском дерби на «Сантьяго Бернабеу»

В субботу, 8 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании состоится матч между «Реалом» и «Атлетико». Дерби мадридских команд пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Королевский клуб» подходит к этому поединку в качестве лидера Примеры, тогда как подопечные Диего Симеоне на данный момент занимают третью позицию в турнирной таблице.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 17:15 по московскому времени, не пропустите!

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»