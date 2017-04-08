Моуринью: «Чичарито забивал бы в нынешнем «МЮ» 20 голов за сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на плохую реализацию голевых моментов в исполнении своих подопечных. По мнению португальского специалиста, его команде смог бы помочь бывший нападающий «красных дьяволов» Хавьер Эрнандес, ныне выступающий за «Байер».

«В «Манчестер Юнайтед» игроки не способны лучшим образом завершать атаки. Эти футболисты, безусловно, очень креативные, которые могут создать момент, но при этом они не являются убийцами у чужих ворот. С учетом стиля нашей игры такой форвард, как Чичарито, легко мог бы забивать около 20 голов сезон, даже если бы всегда выходил на последние 10-20 минут матча.

Мы забиваем слишком мало голов с учетом того количества моментов, которое создаем», – заявил Моуринью.