«Ньюкасл» мог получить переигровку матча с «Бертоном», если бы не одержал победу

Работа арбитра Кита Страуда в матче «Ньюкасла» с «Бертоном», который закончился со счетом 1:0, была критически оценена специалистами Футбольной лиги Англии. Напомним, что в этой встрече судья после того, как «Ньюкасл» реализовал пенальти, но в штрафную раньше времени вошел игрок тайнсайдцев, отменил взятие ворот и назначил свободный удар в пользу гостей, хотя по правилам «Ньюкасл» должен был перебить пенальти.

После разбирательства футбольная лига принесла извинения «Ньюкаслу». Руководство лиги заявило представителям клуба, что готово было пойти на переигровку матча, если бы не был достигнут положительный результат.

Сообщается, что вся судейская бригада во главе со Страудом отстранена от работы на неопределенный срок.