Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жалоба Кокорина на лишение прав будет рассмотрена 13 апреля

7 апреля 2017, 00:01
5

Тверской районный суд Москвы 13 апреля рассмотрит жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на постановление о лишении права управления транспортными средствами на четыре месяца, сообщается на официальном сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Напомним, ранее 25 февраля футболист на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Кокорина признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Казак88
1491513825
Надо их с Марой Багдасарян на одну метлу посадить
Ответить
Gornostay
1491514123
Выехал несознательно))) Шурик, возьми сознательного водителя,как делают все взрослые дяди и начни уже сознательно играть!
Ответить
Аид666
1491531642
несознательно )))))) да он так же и по полю бегает, ЗП тогда ему не платите, раз несознательно...
Ответить
ДАША Д
1491536909
Испытание для суда.
Ответить
hans6978T
1491541920
Пусть водителя наймёт, может время на футбол найдётся.
Ответить
Главные новости
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
1
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
1
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
Все новости
Все новости
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
2
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
2
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
08:43
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
08:23
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+