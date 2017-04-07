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    Жалоба Кокорина на лишение прав будет рассмотрена 13 апреля

    Тверской районный суд Москвы 13 апреля рассмотрит жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на постановление о лишении права управления транспортными средствами на четыре месяца, сообщается на официальном сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

    Напомним, ранее 25 февраля футболист на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

    Кокорина признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

    Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2017 00:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 7 апреля 2017, 08:12

      Пусть водителя наймёт, может время на футбол найдётся.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 апреля 2017, 06:48

      Испытание для суда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 апреля 2017, 05:20

      несознательно )))))) да он так же и по полю бегает, ЗП тогда ему не платите, раз несознательно...

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 7 апреля 2017, 00:28

      Выехал несознательно)))
      Шурик, возьми сознательного водителя,как делают все взрослые дяди
      и начни уже сознательно играть!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 7 апреля 2017, 00:23

      Надо их с Марой Багдасарян на одну метлу посадить

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