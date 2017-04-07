Жалоба Кокорина на лишение прав будет рассмотрена 13 апреля

Тверской районный суд Москвы 13 апреля рассмотрит жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на постановление о лишении права управления транспортными средствами на четыре месяца, сообщается на официальном сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Напомним, ранее 25 февраля футболист на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Кокорина признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно.