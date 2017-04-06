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    «Милан» проведет переговоры с Монтеллой после завершения сделки по продаже клуба китайцам

    «Милан» готов провести переговоры с главным тренером команды Винченцо Монтеллой относительно продления его контракта. Известно, что новые владельцы клуба из Китая настаивают на продолжении сотрудничества с 42-летним специалистом.

    Сама сделка по оформлению продажи «Милана» китайцам должна состояться 13-14 апреля. Именно после завершения этой процедуры должны начаться переговоры с Монтеллой, а также обсуждение трансферных планов на лето.

    Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Монтелле со стороны «Ювентуса».

    Источник: Football Italia

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    06.04.2017 11:30
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