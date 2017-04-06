«Милан» проведет переговоры с Монтеллой после завершения сделки по продаже клуба китайцам

«Милан» готов провести переговоры с главным тренером команды Винченцо Монтеллой относительно продления его контракта. Известно, что новые владельцы клуба из Китая настаивают на продолжении сотрудничества с 42-летним специалистом.

Сама сделка по оформлению продажи «Милана» китайцам должна состояться 13-14 апреля. Именно после завершения этой процедуры должны начаться переговоры с Монтеллой, а также обсуждение трансферных планов на лето.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Монтелле со стороны «Ювентуса».