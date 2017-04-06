Аллегри: «Проигрыш «Наполи»? Главное, что «Юве» вышел в финал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал два матча с «Наполи» весьма интересными для болельщиков. В ответной полуфинальной встрече Кубка Италии его команда уступила сопернику со счетом 2:3.

«Нам нужно подготовиться к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Нам нужно продолжать уверенно играть, продолжать работать с энтузиазмом и держать свой уровень.

Матч с «Наполи» получился красивым для болельщиков. Это хороший результат после двух сложных игр. В кубке с «Наполи» мы сыграли лучше, чем в воскресенье в Серии А. Это была хорошая игра. Конечно, хотелось бы выиграть, но главное, что команда вышла в финал», – сказал Аллегри после финального свистка.

Несмотря на поражения, «Ювентус» вышел в финал турнира. В решающем матче туринцы встретятся с «Лацио».