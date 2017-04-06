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    Аллегри: «Проигрыш «Наполи»? Главное, что «Юве» вышел в финал»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал два матча с «Наполи» весьма интересными для болельщиков. В ответной полуфинальной встрече Кубка Италии его команда уступила сопернику со счетом 2:3.

    «Нам нужно подготовиться к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Нам нужно продолжать уверенно играть, продолжать работать с энтузиазмом и держать свой уровень.

    Матч с «Наполи» получился красивым для болельщиков. Это хороший результат после двух сложных игр. В кубке с «Наполи» мы сыграли лучше, чем в воскресенье в Серии А. Это была хорошая игра. Конечно, хотелось бы выиграть, но главное, что команда вышла в финал», – сказал Аллегри после финального свистка.

    Несмотря на поражения, «Ювентус» вышел в финал турнира. В решающем матче туринцы встретятся с «Лацио».

    Источник: ФК «Ювентус»

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    06.04.2017 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 апреля 2017, 11:42

      Забавно, что в финале встретятся две проигравшие команды

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