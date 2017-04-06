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    Глава Немецкого футбольного союза посетит Россию для встречи с руководством РФС

    Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель в скором времени прибудет в Россию, чтобы ознакомится с ходом подготовки нашей страны к предстоящему чемпионату мира-2018.

    «Мне сложно судить о том, как идет подготовка к чемпионату мира, потому что пока мне не довелось посетить Москву. Во время конгресса я общался с коллегами, они делились своими впечатлениями.

    Я бы хотел встретиться в Москве с руководством Российского футбольного союза и местного оргкомитета. Думаю, мы сумеем определить подходящую дату, и мой визит состоится в самое ближайшее время.

    В первую очередь я бы хотел посмотреть стадионы и организацию в целом. Также огромное значение имеет программа для болельщиков», – сказал Гриндель.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2017 10:55
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