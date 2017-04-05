Месси: «Критика в мой адрес за игру в сборной меня не сильно тревожит»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал критику в свой адрес за слабую игру в национальной команде.

«Критика в мой адрес меня не сильно тревожит. Я понимаю, что такое случается. Люди жаждут побед и трофеев. Но мои партнеры по сборной также хотят побеждать и завоевывать трофеи. Олимпиада? Я ценю эту победу, ведь возможность сыграть на таком турнире выпадает всего раз в жизни», – сказал Месси.

Месси провел в составе сборной Аргентины 118 матчей и забил 58 голов.