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    Экс-капитан «Барселоны»: «Не обязательно, чтобы новый тренер играл раньше за каталонский клуб»

    Бывший капитан «Барселоны» Хосе Мари Бакеро поделился мнением о том, кто может возглавить каталонский клуб после ухода с поста главного тренера команды Луиса Энрике. Напомним, специалист покинет сине-гранатовых по окончании сезона.

    «Не обязательно, чтобы новый специалист раньше играл в «Барселоне». Но, нужно признать, что это действительно помогает. Яркий пример – это Зидан в «Реале». Если ты играл в клубе, преодолевал вместе с ним трудности, это поможет разобраться с проблемами, возглавляя его», – сказал Бакеро.

    «Барселона» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Mundodeportivo

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    05.04.2017 12:46
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