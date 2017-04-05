Экс-капитан «Барселоны»: «Не обязательно, чтобы новый тренер играл раньше за каталонский клуб»

Бывший капитан «Барселоны» Хосе Мари Бакеро поделился мнением о том, кто может возглавить каталонский клуб после ухода с поста главного тренера команды Луиса Энрике. Напомним, специалист покинет сине-гранатовых по окончании сезона.

«Не обязательно, чтобы новый специалист раньше играл в «Барселоне». Но, нужно признать, что это действительно помогает. Яркий пример – это Зидан в «Реале». Если ты играл в клубе, преодолевал вместе с ним трудности, это поможет разобраться с проблемами, возглавляя его», – сказал Бакеро.

«Барселона» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.